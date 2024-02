Capua, il CIRA contro il gender gab nell'ingegneria aerospaziale in ocassione della settimana STEM

In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) ha organizzato una serie di iniziative per sottolineare l’importanza delle discipline scientifiche nel mondo del lavoro e mettere in luce il ruolo delle donne in questo settore, con l’obiettivo di contribuire a colmare i gap ideologici percepiti nei percorsi di studio e nelle prospettive di carriera.

Tale evento si coniuga perfettamente con l’ulteriore evento mondiale, ovvero l’International Day of Women and Girls in Science 2024, che cade sempre in questa settimana (#February11). Nei giorni dal 5 all’8 febbraio, ricercatrici e dottorande del CIRA sono tornate nelle scuole superiori dove hanno iniziato la loro formazione, per condividere la loro esperienza di lavoro in un centro di ricerca e dimostrare come le donne possano avere successo negli studi scientifici, conciliando vita privata e professionale.

A conclusione di questa settimana nelle scuole, il 9 febbraio, il CIRA ha organizzato un evento speciale presso la propria sede a Capua (CE). L'evento, che si svolge sotto l’egida del MUR, vedrà un messaggio del Ministro Anna Maria Bernini e l’intervento di illustri personalità del mondo scientifico che racconteranno le loro esperienze ad un pubblico principalmente composto da giovani.

Saranno presenti infatti numerose rappresentanze di ragazze e ragazzi provenienti dalle scuole coinvolte.

«Siamo orgogliosi di partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo alla promozione delle discipline STEM - ha dichiarato il Presidente del CIRA, Antonio Blandini - L'impegno del CIRA non si limita però a questa settimana speciale. Durante tutto l'anno, il Centro accoglie gli studenti delle scuole per stimolare e incoraggiare l'interesse nelle scienze, con l'obiettivo di ispirare e preparare la prossima generazione di scienziati e ingegneri, garantendo così un futuro di successo e innovazione al nostro Paese».