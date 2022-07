Città ostaggio del ponte: presto percorsi pedonali e consegne a domicilio

A due giorni dalla chiusura del ponte che collega il centro storico con porta Roma, la città si ritrova in una situazione surreale. Un tratto poco più di cento metri, tant'è la lunghezza dell'infrastruttura chiusa, richiede, in alternativa, una quindicina di chilometri. Il sindaco Adolfo Villani non si è fermato un solo istante da sabato mattina, quando è entrata in vigore l'ordinanza di chiusura del ponte Romano. Una situazione che si è ripetuta a poco più di quattro anni, quando il ponte nuovo venne sequestrato dalla Procura. Sabato sera, ma anche ieri, molti gli automobilisti che sono giunti fino ai new jersey posizionati in entrambi i lati del ponte, hanno dovuto fare inversione, non prima di aver chiesto le alternative per raggiungere la zona nord e viceversa.

Tre i percorsi consigliati, quello di Sant'Angelo in Formis, ponte Annibale, Triflisco, bivio per Bellona ed immissione sull'Appia. Il secondo con l'autostrada Capua - Santa Maria Capua Vetere, il terzo per Santa Maria la Fossa, Grazzanise e rientro a Capua (porta Roma) da Brezza. Le aspettative sono nelle attività che andranno a svolgere gli Enti coinvolti, ma soprattutto l'Esercito, intervenuto per un sopralluogo tecnico nella mattinata di sabato. I militari hanno preso conoscenza dei luoghi, non si esclude la realizzazione di strutture temporanee, per consentire il passaggio pedonale da una sponda all'altra, forse per le autovetture dei residenti. Intanto, sono numerosi gli attestati di solidarietà giunti al primo cittadino, tra cui quello di Antonio Mirra, sindaco di Santa Maria Capua.

«La solidarietà umana e istituzionale a tutti i cittadini di Capua rispetto ad un problema di assoluta gravità - ha detto Mirra, per poi aggiungere - da uomo delle Istituzioni confido in una risoluta risposta da parte di Enti e autorità deputati ma, allo stesso tempo, condivido appieno il bisogno del sindaco di Capua di riscontrare, nell'immediato, quale sia in concreto la capacità e la forza delle Istituzioni di rispondere alle vitali esigenze di un'intera comunità. L'emergenza che sta vivendo Capua non può lasciare nessuno indifferente. Da sindaco ho sempre ragionato con una visione di grande area territoriale e proprio in tale ottica farò la mia parte per manifestare concretamente la vicinanza della mia comunità a quella capuana. Ritengo fondamentale - ha concluso Mirra - un immediato incontro dei sindaci del territorio per far sentire a tutte le Istituzioni sovracomunali che Capua non è sola, che il problema non è solo di Capua». Claudio Trisolino e Gabriele Mauriello, esponenti di Forza Italia, hanno interessato il senatore Carlo Sarro, per fare in modo di informare la Ministra Mara Carfagna.

«Il problema di Capua è oltre la politica - dichiarano in una nota Trisolino e Mauriello - oltre la semplice opposizione o maggioranza, come gruppo politico accogliamo di buon grado l'iniziativa del sindaco di convocare il tavolo di discussione istituzionale. Siamo pronti, ove ve ne fosse bisogno, a collaborare sulla questione mettendo a disposizione, oltre che le nostre conoscenze tecniche, anche la mediazione con i rappresentati del partito a tutti i livelli». Ed i commercianti si organizzano come possono per coordinare iniziative, soprattutto a beneficio di quanti, e sono tanti, si trovano nelle condizioni di non potersi muovere. È il caso di Ferdinando Mirto, l'edicolante di porta Roma, uno che crede nel settore e resiste alla crisi. Da oggi è attiva la consegna a domicilio di qualsiasi prodotto editoriale. Medesima iniziativa della farmacia Russo, che si trova sempre a porta Roma, che va ad aggiungersi a quella della farmacia Corvino al corso Appio. Consegneranno a domicilio numerosi esercizi di generi di prima necessità. «Non è forte chi non cade ma chi cadendo si rialza». Ha dichiarato Davide Castelbuono, ingegnere, riconfermato nel consigliere comunale.

«Non è cercando i colpevoli che troveremo le soluzioni - precisa, stigmatizzando le polemiche che non mancano - ci sarà un tempo (e non è ora) e un luogo (e non sono i social) nel quale approfondiremo le responsabilità. Adesso ci vuole carattere e determinazione». In giornata il sindaco farà il punto della situazione in attesa di ricevere comunicazioni dagli Enti coinvolti.