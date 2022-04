Ricerca aerospaziale, le mani dei Casalesi sugli appalti del Cira: 11 arresti. Coinvolti funzionari del centro e imprenditori, tutti i nomi

Uscito recentemente da un processo con reati prescritti (dopo un'inchiesta mossa dalla Procura di Napoli con accuse di camorra), è tornato al centro di un'indagine dell'Antimafia: è Sergio Orsi - ex dominus dell'azienda Eco4 che fece finire nei guai l'ex deputato e sottosegretario Nicola Cosentino nel 2009 - oggi è il destinatario di un'ordine di arresto. Il nuovo fascicolo dell'Antimafia aperto nei confronti di Orsi e a suo figlio Adolfo, ruota intorno a una storia di appalti: i carabinieri hanno ipotizzato la presenza di tentacoli del clan dei Casalesi sulle gare d'appalto indette dal Cira (Centro italiano di ricerche aerospaziali), società consortile per azioni a maggioranza pubblica con sede a Capua (Caserta), organismo di ricerca di rilievo internazionale operante nel settore aeronautico e aerospaziale. È quanto emerso dalle indagini coordinate dai sostituti procuratori Maurizio Giordano e Graziella Arlomede della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Aversa ad eseguire l'ordinanza cautelare emessa dal gip Isabella Iaselli nei confronti di 11 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di corruzione e turbata libertà degli incanti, aggravati dalla finalità di agevolare il clan dei Casalesi. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano funzionari del Cira, il noto imprenditore Sergio Orsi, 65 anni, già coinvolto in altre indagini su appalti e rifiuti nel periodo fra il 2000 e il 2008, suo figlio Adolfo Orsi, e Fabio Oreste Luongo, 44 anni, ritenuto dal gip «gravemente indiziato di partecipazione al clan dei Casalesi, con il ruolo di imprenditore colluso col sodalizio camorristico».

Le indagini si sono basate su intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizione di documenti ed esecuzione di servizi di osservazione ad opera di ufficiali di polizia giudiziaria. I gravi indizi di colpevolezza ricostruiti nell'ordinanza riguardano condotte di corruzione di alcuni funzionari del Cira ad opera di imprenditori interessati all'aggiudicazione delle gare oggetto della turbativa.

I dettagli

Il gip Isabella Iaselli del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea (sostituti procuratori Maurizio Giordano e Graziella Arlomede) ha disposto il carcere per gli imprenditori Sergio Orsi e per Fabio Oreste Luongo. I domiciliari riguardano invece Carlo Russo, 52 anni (responsabile unico della procedura di scelta del contraente), Vincenzo Filomena, 60 anni, (progettista dell'Ufficio Tecnico del Cira) e Antonio Fago, 77 anni, (che avrebbe fatto da intermediario tra la famiglia Orsi e Filomena e Russo). L'obbligo nel comune di residenza è stato disposto dal giudice per Adolfo Orsi, 40 anni (figlio di Sergio, imprenditore), Francesco Pirozzi, 53 anni (geometra dell'Ufficio Tecnico del Cira), e per Amedeo Grassia, 59 anni (intermediario). Infine, l'interdizione dall'esercizio dell'attività di impresa riguarda gli imprenditori Salvatore Orsi, 38 anni, Felice Ciervo, 30 anni e Fiore Di Palma, 52 anni.