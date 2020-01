Sergio Orsi, 63 anni, ritenuto imprenditore di riferimento del clan dei Casalesi nel settore dei rifiuti è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Caserta. Orsi è fratello di Michele, ucciso nel 2008 dai sicari dell'ala stragista dei Casalesi guidati da Giuseppe Setola.

Orsi deve scontare un residuo di pena di un anno per la condanna divenuta definitiva, per i reati di concorso esterno in camorra e corruzione nel processo Eco 4, relativo alla gestione delle attività connesse ai rifiuti nel Casertano. Nello stesso procedimento ha avuto origine il processo in cui è stato condannato l'ex sottosegretario Nicola Cosentino.



