Lunedì 21 Ottobre 2019, 09:09

Un piccolo negozio a San Marcellino. La famiglia Zagaria riparte da lì, dal commercio al dettaglio che non dà nell'occhio. Dopo la pizzetteria aperta e in poco tempo chiusa proprio nel cuore di Casapesenna oltre dieci anni fa, quando il boss Michele Zagaria era ancora latitante, ora i superstiti della famiglia del capoclan cercano di reinventarsi. Tutto regolare. Mentre Michele Zagaria è ancora in carcere e non ha intenzione di collaborare con la giustizia, il suo fedelissimo Vincenzo Inquieto viene di nuovo arrestato. Ma lui, il boss, ha ripetuto più volte che non cederà. Ciò che cercano gli inquirenti, la Procura, sono i «tesori» del boss di Casapesenna all'estero. Intanto, i «tesori» nel casertano, le ville di via don Salvatore Vitale fra San Cipriano e Casapesenna, muoiono ogni giorno. Confiscate, sono ora abbandonate. Il riutilizzo sociale è avvenuto, ma non del tutto.