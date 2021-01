Giovedì 21 gennaio alle ore 11.00 sulla pagina facebook Campus Manzoni, si terrà l’evento “Il sogno d’oro di Clemente Russo: il pugile di Terra di Lavoro pronto a guidare la spedizione olimpica di Tokyo 2021”. Sarà collegato in diretta il campione olimpico di Pechino 2008 e Londra 2012 Clemente Russo che racconterà la sua passione per il pugilato, uno sport di nicchia che trova il suo massimo epos nella partecipazione ai Giochi Olimpici. Interverranno la Preside Vairo e il Dirigente Aggiunto del Corpo della Polizia Penitenziaria – Responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria dottor Mariano Salvatore, il Tecnico per le Fiamme Azzurre pugilato Tommaso Rossano. Modererà l’addetto Stampa del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e membro Fidal Silvia Salis.

Altre testimonianze di storie sportive saranno raccontante venerdì 21 gennaio 2021 alle ore 16.00, sempre sulla pagina Facebook Campus Manzoni, affrontando la tematica “Sport come modello di vita”, ossia basato su principi di lealtà, impegno, sacrificio, inclusione, spirito di gruppo e riscatto. Tutto questo costituisce una lezione di vita che si estende e coinvolge anche altre qualità morali. La pratica sportiva educa a essere leali, onesti, a coltivare la semplicità. Il senso di giustizia, autocontrollo, tutte le virtù non solo di chi fa sport ma più propriamente dell’uomo.

L’evento, patrocinato dall’ente di promozione sportiva Centri Sportivi Aziendali e Industriali (C.S.A.In.), sarà moderato dalla professoressa Marina Del Pezzo Consigliere Nazionale C.S.A.In con delega alla Ginnastica – referente C.S.A.In Ginnastica Ritmica a seguito dei saluti istituzionali della Dirigente Scolastica del Liceo “Manzoni”, la professoressa Adele Vairo e del Presidente C.S.A.In, dottor Luigi Fortuna, del Presidente del Coni Campania dottor Sergio Roncelli. Prenderanno la parola: il Giornalista e atleta olimpionico, Presidente Onorario C.S.A.In dottor. Giacomo Crosa, il Campione del Mondo di Spagna 1982 e Dirigente Sportivo, Presidente Onorario dottor Dino Zoff, l’Olimpionica mezzofondo e detentrice del record mondiale in cinque specialità, Presidente Onorario C.S.A. In. Paola Pigni e la Campionessa paralimpica del Getto del Peso - Oro ai Giochi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 Assunta Legnante.

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA