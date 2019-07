Un corriere della droga originario di Aversa, Daniele Pugliese, 30 anni, colpito da una condanna diventata esecutiva a 5 anni e quattro mesi di reclusione è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Aversa che gli hanno notificato un ordine di carcerazione della Procura generale del tribunale di Civitavecchia. Il corriere trentenne, è stato accertato, portava la droga per conto di una banda di Etiopi che facevano la spola tra il Nord Africa e l'Europa. In particolare nel 2015, Pugliese venne fermato presso l'Aeroporto di Fiumicino e trovato in possesso di sostanza chiamata Khat (cocaina dei poveri) che doveva giungere nei paesi Nord Europei e rifornire i mercati locali. Dalle indagini effettuate è emerso che il trentenne, durante uno dei suoi viaggi, proveniente dall'Etiopia, è stato fermato ed arrestato nel 2016 a Londra, paese nel quale è stato anche ristretto in regime cautelare. Gli agenti lo hanno fermato a Trentola Ducenta me trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

