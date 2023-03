Edilizia, sos dei sindacati Casertani: «Con il nuovo codice degli appalti più illegalità»

«Invitiamo i ministri che hanno votato per il nuovo codice degli appalti, che reintroduce il subappalto a cascata, strumento che come già avvenuto in passato comporterà un aumento dell'illegalità nel settore edile, a venire a Caserta e a mettersi scarpe e caschetto per venire con noi almeno una settimana sui cantieri, così capiranno qual è la realtà, e quindi come scrivere le regole».

I segretari casertani dei sindacati dei lavoratori edili lanciano la provocazione. Irene Velotti della Fillea-Cgil di Caserta, e Antonio Cirillo delle Feneal-Uil parteciperanno alla manifestazione di Napoli, che inizialmente doveva riguardare solo il superbonus, i cui effetti negativi derivanti dalle modifiche normative hanno portato anche a Caserta a decine di licenziamenti nelle aziende edili, ma che ora inevitabilmente verterà anche sul nuovo codice degli appalti approvato il 28 marzo dal Consiglio dei Ministri.