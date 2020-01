Nel pomeriggio di ieri agenti della polizia di Stato hanno dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Michele Cicala, 23enne residente a Macerata Campania indagato per il comportamento vessatorio tenuto nei confronti della ex compagna e per i ripetuti tentativi di approccio molesti, continue telefonate e minacce rivolte anche ai familiari della donna.



Già colpito dalla misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa a maggio e condannato a 18 mesi di reclusione con sospensione condizionale, Cicala non ha mai interrotto i suoi comportamenti violenti nei confronti della ex compagna, tant’è che alcuni giorni orsono ha usato violenza contro la donna cagionandole lesioni.



Arrestato, è adesso in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

