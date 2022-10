Colacem, tempi lunghi per la riqualificazione: più lavoro per gli operai

Nuove opportunità occupazionali dalla riqualificazione green. La prima ricomposizione «strutturale e morfologica» dell'ex sito estrattivo della Colacem è più complessa e impegnativa del previsto. E quindi i termini per il completamento scivolano al marzo 2023. Si aprono pertanto nuovi spiragli occupazioni a termine per i dipendenti impegnati nella pulizia del piazzale di cava, rimozione degli inerti residui (non utilizzati per la produzione di cemento) e completamento delle operazioni di dismissione. Sono diventati 180 giorni, quelli che impegneranno una squadra di operai anche alla ricomposizione della geometria delle scarpate prodotte dalle fasi di escavazione. Un intervento di messa in sicurezza e di riassetto morfologico che sarà il primo passo concreto per i tanto attesi «interventi di naturalizzazione e riforestazione». Alla Colacem, si lavora per il futuro. Il cementificio non esiste più dal 30 settembre scorso, sostituito da un «centro vendita e commercializzazione» del cemento.



Nel vecchio strumento urbanistico in vigore e nel futuro Puc, l'area è considerata «ambito collinare di preminente valore paesaggistico (indice P.O.6)» pertanto dove sono i fronti di scavo di un sito estrattivo non coltivato deve ritornare la natura e la biodiversità. Si tratta di un'attività compensativa che Colacem intende perseguire in collaborazione con l'amministrazione comunale. Non si tratta di un unico intervento ma di un mosaico di azioni per la piena restituzione ecologica a partire dall'ex cava Vittoria dove sono in corso azioni di piantumazioni sul verde esistente insediato su stabile terreno vegetale di riporto. Si lavora per «fasi preparatorie»: sistemazione delle scarpate, rimozione dei materiali e riassetto dei versanti. Progressivamente, l'intervento sarà esteso anche alle zone estrattive più recenti. Per il momento, l'attenzione è focalizzata sull'evitare l'erosione, il ruscellamento delle acque dilavanti e la messa in sicurezza. Il primo obiettivo è reimpiantare gli ulivi; mettere a dimora specie autoctone, adatte alla tipologia di terreno disponibile e al clima, per ricreare rapidamente le condizioni ambientali originarie.



Una risposta in termini di ricomposizione ambientale, mitigazione dell'impatto visivo degli ex fronti di scavo e anche per un recupero dell'area collinare devastata dai roghi. L'«obiettivo ambizioso è arrivare ad una nuova attività produttiva che sarà agricola con la creazione di un frantoio». Una fase che entusiasma e preoccupa: terminato l'intervento si apre il problema occupazionale del personale impiegato. Dal 31 marzo 2023, le maestranze non hanno un progetto di reimpiego. Per quanto riguarda le sette unità impiegate nel magazzino vendita non sussiste un accordo sulla durata e sull'attività destinata al mercato casertano, dell'area metropolitana di Napoli e delle grandi opere.

giu.mir.