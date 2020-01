«Mi sono guardata allo specchio,ero nell'ascensore dell'ospedale di Aversa. Avevo un colpo di pistola nella pancia, un dolore lancinante all'addome, le lacrime sul viso e mi sono detta: ma davvero sta finendo così? Sto per morire? In quei momenti pensi solo che potresti non esserci più da un momento all'altro. Un minuto prima stavo ridendo e festeggiando l'anno nuovo e un minuto dopo mi sono passati davanti agli occhi tutti i miei 18 anni, tutta la mia esistenza». Seduta sulla poltrona rossa di casa, con il plaid bianco che le copre le gambe, Giovanna racconta di essere sopravvissuta a un proiettile calibro 38 la notte di Capodanno. È stata ferita all'addome da un colpo sparato da un uomo ancora dall'identità sconosciuta, ma con le ore contate. Ieri è tornata a casa dopo due giorni di ricovero in ospedale, al Moscati di Aversa, un'operazione chirurgica e un post-operatorio lampo.

Colpita da proiettile a Capodanno, lieto fine per Giovanna: «È un miracolo»

IL RITORNO

Accudita da parenti, amici e conoscenti, si sente al sicuro. Il suo rione è un angolo di Aversa che sembra abbandonato dal Comune: cumuli di spazzatura non vengono rimossi da giorni e la sera del 31 dicembre sono stati incendiati dei cassonetti. La mancanza di cura delle palazzine popolari è il biglietto da visita per chi vuole andare a salutare la ragazza scampata alla morte. Lei, dovrebbe essere «coccolata» dalla sua città. E, invece, da queste parti manca anche l'indispensabile. Piazza Giovanni XXIII sembra una piccola Hell's Kitchen, rione «infernale» di Manhattan. Giovanna merita tanto dalla vita e da Aversa. Nessuno sembra accorgersene. Nel pomeriggio assapora il regalo che le ha portato il suo ragazzo, Mario: il sushi con la salsa di soia. Mario è stato sempre nei pensieri di Giovanna. «Sì, ho pensato a lui mentre mi portavano in ospedale», racconta. Accanto al fidanzato c'è la mamma di Giovanna, Rita. «Dovevo esserci io al suo posto, me lo sentivo che succedeva qualcosa», dice la donna, che si tocca la fronte come se si fosse svegliata da un incubo. Poi si avvicina alla figlia e prende a massaggiare i piedi di Giovanna: «Sono qui a raccontarlo e non mi sembra vero». La ragazza sta per scartare il sushi e sorride: «Che bello stare a casa!».

LA PAURA

«Nello stesso posto in cui lei è stata colpita, c'ero io un minuto prima - racconta Rita - poi, all'improvviso, ho visto mia figlia che si è spostata, come se fosse stata scossa. Ho capito che era in pericolo. Quando le ho alzato la maglietta e ho visto il foro nella sua pancia stavo per svenire, ma mi sono fatta forza e l'ho abbracciata, la prima cosa che ha detto è stata: mamma, aiutami. A quel punto, non so nemmeno io come, ho evitato di dire cosa avevo visto. Tutti però avevano capito e mi guardavano basiti. Non abbiamo perso un minuto, è successo tutto all'improvviso».

LA NOTTE

La notte di Capodanno tutta la famiglia era sul balcone di casa, al quarto piano della palazzina di piazza Giovanni XXIII. Stavano festeggiando l'arrivo del 2020. «Ho sentito un bruciore allo stomaco, per un attimo si è fermato il tempo e ho cominciato a piangere», racconta Giovanna. «Al pronto soccorso di Aversa mi hanno trattata come una figlia, c'era questa infermiera, si chiamava Maria Rosaria che ringrazierò per sempre. A un certo punto doveva andare ad assistere un altro paziente ma le ho chiesto di restare perché con lei mi sentivo più sicura. Così, mi ha accompagnata a fare tutti gli esami». Il proiettile è entrato dalla pancia di Giovanna e si è conficcato nel gluteo, ma tastando i medici non sentivano nulla. «Io invece sì, l'ho individuato sotto alla pelle e l'ho indicato ai dottori». Ha solo 18 anni, Giovanna, ma la forza di una leonessa e l'ironia di una persona adulta. Nei suoi occhi azzurri c'è la voglia di vivere e la consapevolezza che poteva finire davvero peggio. «Mi hanno raccontato del ragazzo di Parete ferito alla testa da un proiettile due anni fa - spiega - assurdo che si continui a festeggiare con l'usanza barbara di sparare in aria i colpi di pistola. Se questa persona che ha esploso il proiettile fosse qui davanti a me gli direi: perché hai usato quest'arma? Non farlo più, consegnala alla polizia. Confessa. A Capodanno ci sono i fuochi d'artificio, sono così belli i colori, la festa è questa».

LA SPERANZA

«La prima cosa che farò sarà affacciarmi al balcone di casa - continua Giovanna - qualcuno mi ha detto che non ci sarei riuscita per un po', per paura, ma non voglio che vada in questo modo. Appena riuscirò a camminare bene, mi affaccerò. Voglio uscire di casa, voglio guardare il rione, vedere chi c'è in strada. Voglio vivere. Nei momenti più tragici del 1 gennaio ho pensato che forse non ce la potevo fare, poi ho capito che ogni mio passo in questi 18 anni di vita mi ha portato lì, sul balcone, la sera del 31 dicembre del 2019. Forse questa cosa doveva accadere a me, non lo so. Ora sono più consapevole di quanto sia fantastica la vita». Dopo aver guardato la morte con gli occhi Giovanna pensa che ogni attimo vada vissuto intensamente: «Alle mie amiche dico: abbracciate se volete farlo, arrabbiatevi se desiderate farlo. Perché in un secondo potremmo non esserci più su questa terra. Ciò che provo, in questo momento, è euforia, felicità per essere qui a raccontarlo. Potevo essere colpita alla testa e restare inferma, al cuore e morire». E infatti, il caso ha voluto che il proiettile calibro 38 non sfiorasse nessun organo.

IL CASO

Le indagini sono sul punto di giungere a una svolta. «Sono sicura che chi ha sparato non voleva ferirmi, ma questo non lo giustifica. Le persone che impugnano un'arma devono rendersi conto che può succedere un incidente. Ma poi, non riesco a capire l'utilità di puntare in aria e sentire il botto. È assurdo tutto questo», conclude Giovanna. La ragazza dagli occhi azzurri che adesso vuole solo sorridere.

