Ladri scatenati, l'altra notte, a Capodrise, nel popoloso quartiere di San Donato. A essere colpito è stato il «Pellicano center», un megastore della grande distribuzione inaugurato, la scorsa estate, in via Cagliari. Ieri mattina, dell'incursione non restano che qualche calcinaccio, arnesi da scasso in giro e tanta amarezza.

I malviventi avrebbero fatto irruzione intorno all'una, dall'ingresso principale, pare forzando una saracinesca e una porta-finestra nella zona dedicata all'enogastronomia, tra il bar e il ristorante «Gustò». Una volta all'interno, avrebbero fatto razzie: secondo il racconto fornito agli inquirenti dalla proprietà, la famiglia Siciliano, i ladri avrebbero saccheggiato la profumeria, portando via pezzi costosi; poi, avrebbero raggiunto il caveau, al piano interrato, rubando bottiglie di champagne e liquori pregiati; e, infine, si sarebbero appropriati dei soldi lasciati nella cassa centrale e di merce varia. Sembra che i criminali abbiano agito con molta calma, restando tra gli scaffali e le scale mobili almeno mezz'ora. Nessuno, nel quartiere, si sarebbe accorto di nulla, anche perché non si sarebbe attivato l'allarme; è da chiarire se fosse già rotto o se sia stato manomesso dai ladri.



Da una stima ancora provvisoria, il valore commerciale del bottino sarebbe di alcune decine di migliaia di euro, esclusi i costi per riparare i danni all'edificio. Guadagnata l'uscita, gli autori del raid, si presume, almeno quattro persone, si sarebbero data alla fuga a bordo di due veicoli, con alla guida dei complici. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Marcianise, agli ordini del capitano Lucio Pellegrino. Sul posto, anche i militari del gruppo investigazioni scientifiche, sia per eseguire gli esami di routine sia per recuperare tracce di sangue lasciate da uno dei malviventi, che, durante le operazione di scasso, si sarebbe ferito.



Gli inquirenti sono alla ricerca di un gruppo di professionisti: il modus operandi, la tecnica di scasso e i tempi di esecuzione fanno escludere che ad agire possa essere stato un manipolo di sprovveduti. I militari hanno già ascoltato i proprietari e il direttore del megastore, nella speranza di ottenere informazioni utili all'identificazione dei responsabili. Altri elementi potrebbero emergere dai filmati della videosorveglianza, sia privata che pubblica; il Comune ha una telecamera in via Cagliari, una in via Roma, più un rilevatore di targhe. Il sospetto che la banda abbia potuto avere un basista del posto o che abbia perlustrato per giorni la zona, pianificando i dettagli del colpo, è molto forte. Il «Pellicano center» ha aperto i battenti lo scorso 6 luglio: è un megastore multilivello di 3mila metri quadrati, con all'interno un supermercato, un bar, un ristorante, una profumeria e persino un caseificio.