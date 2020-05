LEGGI ANCHE

Sono entrati in azione intorno alle ore 4, ma una pattuglia dei carabinieri, che perlustrava la zona, se ne è accorta qualche minuto prima delle 5. Colpo in banca, nella notte tra venerdì e sabato, a Maddaloni. Bottino di circa 20mila euro.È stato preso d'assalto il bancomat della filiale Bper della centralissima via Capillo, arteria che ospita quattro filiali. I ladri sono arrivati con un camion, secondo anche le testimonianze dei residenti della zona che sono stati svegliati da un forte boato. L'irruzione è stata resa possibile grazie a un braccio meccanico con il quale i malviventi (quasi sicuramente in cinque) sono riusciti a portare via la macchina Atm. Per riuscire ad estrapolarla dal muro, è stata sfondata anche una vetrina all'ingresso secondario della banca. I carabinieri della stazione locale, agli ordini del maresciallocoordinati dal capitano, ieri mattina, dopo aver raccolto la denuncia del direttore della filiale hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia interne che esterne, ma anche quelle del Comune che potrebbe aver ripreso i banditi durante la fuga in direzione via Caudina.Il danno, almeno fino a ieri, non era stato ancora quantificato; il direttore della filiale lo renderà noto solo questa mattina dai conteggi che saranno effettuati dai dipendenti. Certo è, che era stato caricato venerdì e, quindi, all'interno c'era sicuramente una somma abbastanza cospicua. Secondo quanto hanno raccontato alcune persone che abitano nei palazzi della zona - molto frequentata anche dai giovani e poco distante dal Villaggio dei Ragazzi - pare che già nella tarda serata di venerdì siano state notate persone sospette in zona.In verità, il caso è stato anche segnalato alle forze dell'ordine ma vista l'emergenza del momento è passato inosservato. È la prima volta, che si verifica un episodio di questo genere ai danni della Bper nonostante i raid e i colpi notturni alle filiali bancarie di via Capillo sono stati diversi, specialmente in questi ultimi anni.