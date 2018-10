Sabato 27 Ottobre 2018, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 27-10-2018 16:58

Colpo grosso della guardia di finanza del comando provinciale di Caserta: sequestrato a un passo dalla meta un carico di cinque tonnellate di sigarette destinato con tutta probabilità alla camorra. In azione i militari della sezione mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, diretti dal tenente colonnello Luca Gennaro Cioffi, del comando coordinato dal colonnello Andrea Mercatili.Le pattuglie hanno pedinato il tir mentre era in viaggio sull'Autostrada Napoli Salerno. L'autoarticolato, con targa slovacca, recava sul rimorcio il logo di una nota catena di discount. Quando l'autista si è accorto della presenza dei finanzieri, ha cercato di deviare la loro attenzione frenando: la sua intenzione era probabilmente quella di passare inosservato. E' stato tutto inutile. Le pattuglie lo hanno bloccato all'uscita di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. In cabina, oltre all'autista c'era un altro uomo, entrambi ucraini. Nel rimorchio frigorifero del tir c'erano 479 casse di sigarette da 50 stecche l'una per un peso complessivo di circa cinque tonnellate. Il valore delle bionde finite sotto chiave s'aggira sul milione e 300mila euro. I due ucraini sono stati arrestati per traffico illecito di tabacchi.