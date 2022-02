Comdata, 3mila addetti a rischio in Italia 900 solo nella sede di Marcianise

Tremilatrecento lavoratori in tutta Italia, di cui 900 nella sola sede di Marcianise, la più grande del Paese. Sono i numeri della vertenza relativa agli addetti attualmente dipendenti di Comdata spa, la società che gestisce il servizio di Contact Center dell'Inps, il cui contratto con l'istituto di previdenza scadrà a fine novembre.

Per quella data, la nuova società creata dall'Inps, ovvero Inps Servizi, dovrebbe assumere 3.300 persone, ovvero quanti sono i dipendenti attualmente impegnati in Comdata, ma non c'è la certezza che il nuovo organico sia formato da tutti gli addetti Comdata in quanto la legge non ha previsto per loro la clausola sociale, ovvero la possibilità di essere assunti automaticamente in Inps, come richiesto dai sindacati.

«Anzi l'Inps - spiega la segretaria della Cgil-Slc (lavoratori della comunicazione) di Caserta Antonella Pagliara - sta facendo ricorso ad un bando aperto mentre noi abbiamo sempre chiesto che i lavoratori Comdata fossero internalizzati in Inps». Un emendamento dello scorso anno ha previsto che vengano assunti in Inps Servizi quei lavoratori che già erano impegnati al primo giugno 2021 nella commessa gestita attualmente da Comdata, ma senza specificare che dovessero essere proprio gli addetti della spa, per cui l'Inps continua a fare ricorso alla selezione aperta.