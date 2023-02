Anniversario dell'assassinio di Don Diana: mostra d'arte 'Itinerant Art- Stop Femminicidio'

«Coraggio, gente!» è lo slogan scelto quest'anno per le iniziative in ricordo del 29esimo anniversario di don Giuseppe Diana, sacerdote di Casal di Principe ucciso il 19 marzo del 1994. Il calendario di eventi e incontri sarà organizzato e promosso dal Comitato don Peppe Diana, dal coordinamento provinciale Libera Caserta, dall'Agesci, dal Masci, dalla Diocesi di Aversa, dal Comune di Casal di Principe e dalle associazioni locali come CasaleLab e La Fenice.

Il percorso è già iniziato durante l'assemblea del Comitato don Peppe Diana per l'elezione dei nuovi organi direttivi, che è stata dedicata alla memoria di Federico del Prete, sindacalista vittima innocente della camorra ucciso in via Baracca a Casal di Principe il 18 febbraio del 2002. In assemblea, come coordinatore del Comitato don Peppe Diana, è stato confermato Salvatore Cuoci. Il nuovo direttivo, eletto per acclamazione, è invece composto da Gabriella Patricolo, Alessandro Buffardi, Raffaele Carotenuto, Agostino Morgillo. Nell'ambito delle iniziative in ricordo di don Peppe Diana, ieri, domenica 19 febbraio, a Casa don Diana, è stata inaugurata la mostra d'arte 'Itinerant Art- Stop Femminicidio' con l'esposizione di 20 opere di altrettanti artisti al servizio della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Nei prossimi giorni ci saranno seminari con testimoni, magistrati, familiari di vittime, presentazioni di libri, concerti, l'accensione delle fiaccole della memoria per ricordare le vittime innocenti della camorra. Il 18 marzo, il maestro Ambrogio Sparagna incontrerà la comunità locale in un concerto preghiera dedicato al sacerdote. Il 19 marzo, il programma in memoria di don Diana avrà come fulcro la messa delle 7,30 e la promessa del primo gruppo scout di Casal di Principe.