«I giovani rappresentano una priorità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord di Aversa, non saranno mai trascurate le loro esigenze e proseguiremo le iniziative per favorire l’inserimento delle nuove leve nel mondo del lavoro. I giovani sono il nostro futuro e devono essere messi sempre in condizione di intraprendere, con serenità, l’attività professionale. Per sostenere la loro crescita stiamo organizzando, in collaborazione anche con il mondo accademico, seminari e master per offrire una formazione sempre più qualificata».

Lo ha dichiarato Francesco Matacena, presidente dell’Odcec di Napoli Nord, in occasione dell’approvazione del bilancio 2023 dell’Ordine, a larghissima maggioranza. «Nonostante la quota contributiva sia tra le più basse d’Italia, il bilancio consuntivo 2023 chiude con un avanzo di esercizio pari ad € 32.032,04 e con un avanzo di amministrazione pari ad €. 275.699,17», ha sottolineato Sandro Fontana, consigliere tesoriere dell’Odcec di Napoli Nord.

«Inoltre, grazie all’intensa attività di recupero crediti svolta nel corso dell’anno 2023, l’Ordine ha incassato residui attivi per quote pregresse pari ad €. 139.154,37, abbassando notevolmente l’importo dei crediti iscritti in bilancio. A 10 anni dalla nascita dell’Ordine - ha concluso Fontana -, ci possiamo ritenere veramente soddisfatti dei risultati raggiunti».