L'intera comunità cellolese resta con il fiato sospeso, in attesa di notizie su Giovanni Sasso, commerciante locale ricoverato in condizioni gravissime in seguito a una lite con due suoi concittadini. Una discussione accesa degenerata, poi, come ricostruito, in una vera e propria tragedia.

L'episodio si è verificato in via Risorgimento, dinanzi la concessionaria di Sasso, quarant'anni, molto conosciuto in città. Il diverbio sarebbe stato scatenato da banalissimi gusci di noccioline che un diciassettenne, in compagnia dello zio, avrebbe gettato proprio dinanzi l'entrata dell'attività commerciale dell'uomo. Sulla vicenda sono in corso indagini per fare chiarezza su quanto accaduto, sulla dinamica e sul movente della lite.

Secondo una prima ricostruzione il 40enne sarebbe stato spinto a seguito di un diverbio e avrebbe battuto la testa. Pare che a innescare il litigio sia stata la richiesta, da parte della compagna di Sasso al giovane, di smettere di buttare i gusci davanti al locale commerciale. La risposta sarebbe stata sgarbata e ciò avrebbe scatenato l'ulteriore reazione del 40enne che, sceso armato di scopa e paletta, avrebbe chiesto di ripulire l'area.

A questo punto sarebbe nata una discussione terminata con la caduta di Sasso. Poi la corsa alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è stato ricoverato in coma farmacologico e dove ancora si trova in condizioni molto gravi. Si spera che le sue condizioni possano migliorare, intanto i medici continuano a monitorarlo in modo costante.

L'episodio del fine settimana ha turbato l'intero paese. «Una vera e propria tragedia, non c'è altro modo per definire quanto accaduto», ha dichiarato il sindaco di Cellole, Guido Di Leone. «Proprio in quel momento mi trovavo a pochi metri dalla concessionaria - ha continuato la fascia tricolore - . Siamo intervenuti subito, chiamando il 118 e i carabinieri. Ora non possiamo fare altro che pregare per Giovanni. Evitiamo di sostituirci ai giudici senza essere a conoscenza dei fatti, mi sembra davvero inutile parlare di violenza giovanile. Conosco il ragazzo che era sul posto così come suo zio. Purtroppo si è trattato di un tragico incidente. Sul caso, adesso, indagheranno i carabinieri di Cellole e di Sessa Aurunca».

«Giovanni è una persona speciale, sempre disponibile con tutti», ha dichiarato Federica, una delle collaboratrici più strette del quarantenne, che ha aggiunto: «Ha solo cercato di difendere la compagna e di tutelare la propria attività commerciale. È inconcepibile che ora si trovi in un letto d'ospedale. Per una banalissima discussione, si rischia di distruggere un'intera famiglia. Continueremo a pregare per lui, stringendoci intorno ai suoi tre giovanissimi figli».