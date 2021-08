Comunali a Caserta, Pulcino si ritira: sostenitori divisi tra Marino e Zinzi

I partiti che sono in campo per le elezioni amministrative in provincia di Caserta sono al lavoro per chiudere le liste e stanno allo stesso tempo organizzando gli eventi elettorali che partiranno tra la fine di agosto e settembre.

Sembrerebbe quasi certo il ritiro dalla campagna elettorale del medico Lupo Giacomo Pulcino (anche se l'interessato non fornisce alcune spiegazione ai suoi elettori) e questo aprirà una nuova partita per i suoi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati