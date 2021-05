Caserta, il fronte antiMarino si compatta e punta sul medico Pulcino

E' ufficiale, il medico Lupo Giacomo Pulcino è il sesto candidato che correrà per le elezioni amministrative di Caserta come aspirante sindaco. A sostenerlo cinque liste civiche: Cittadini per l'alternativa, Cattolici per Caserta, Movimento civico casertano, Quale Caserta e Alleanza civica, oltre la lista Lupo sindaco. Il coordinatore organizzativo di questo blocco civico che sin dall'inizio ha manifestato la volontà di costruire...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati