Sarà una partita a tre. Al netto di ulteriori e sempre possibili colpi di scena, a sfidare Andrea De Filippo, sindaco uscente e leader della «maggioranza arcobaleno» formata da tutte liste civiche, saranno Pino Magliocca, riferimento di "Alleanza maddalonese»" e "Città di Idee", e l'ultimo arrivato Claudio Petrone. Ingegnere, insegnate e da sempre impegnato nel coordinamento didattico delle scuole del Villaggio dei Ragazzi sarà il riferimento del centrosinistra, che dopo il fallimento del progetto del «campo largo», si presenta spaccato in due tronconi. Ma intanto ha retto il «patto di coalizione»: Petrone guiderà lo schieramento formato Pd, M5S, Maddaloni È, Progetto Maddaloni 2.0, Noi C'entriamo e Maddaloni in Movimento. «In attesa degli accordi finali spiega Claudio Petrone - prende vita un progetto che è manifestamente alternativo all'attuale maggioranza e al quale, non solo personalmente, lavoriamo da almeno un anno». I centrosinistra sono due anche nella impostazione delle liste: uno si fonda sui partiti nazionali e uno totalmente formato da liste civiche. Il matrimonio politico che avrebbe garantito una maggiore competitività, al momento non fattibile, è rimandato all'eventuale turno di ballottaggio.

Con Petrone invece il centrosinistra ha già centrato l'obiettivo minimo: archiviare la lunghissima fase di scontri, veti incrociati e abbandoni che hanno fatto perdere circa due mesi in estenuanti trattative. Infatti, è già scattata la corsa al tempo perduto per compilare le liste. Porte aperte alla società civile: i due schieramenti, avversi al sindaco De Filippo, lanciano appelli al mondo dell'associazionismo, dei sindacati e del terzo settore per costruire l'alternativa sociale alla maggioranza uscente. Se l'onere di rappresentare i partiti del centrosinistra toccherà a Claudio Petrone, l'altro centrosinistra punta a diventare egemone e guarda oltre le amministrative. Peppe Razzano (Città di Idee) spiega: «Noi siamo di centrosinistra. Non siamo interessati ad allestire cartelli elettorali ma a dare vita ad una nuova stagione politica che, guardando oltre il territorio, archivi De Filippo e l'attuale stagione politica».

Intanto, cresce il numero di adesioni alla coalizione che sostiene il sindaco. La compagine che ha inaugurato le nuove scelte di campo è «Maddaloni green»: la lista di Bruno Cortese, sfidante sconfitto alle ultime amministrative, consolida la «collaborazione e condivisione di una visione programmatica su argomenti importanti come il progetto Logistica mediterranea, ma anche le sollecitazioni sul Puc, l'ambiente». Ha scelto De Filippo anche «Maddaloni popolare» di Franco Merola. Nel 2018 all'opposizione con Fratelli d'Italia, il geometra ha annunciato la «condivisione dei grandi progetti di sviluppo e la collaborazione in materia di urbanistica».

C'è da sciogliere invece il nodo della partecipazione dei partiti di centrodestra. Sebbene in giunta Forza Italia abbia un assessore, De Filippo considera «non negoziabile la scelta di non presentare liste di partito». «Ai militanti dei partiti ribadisce il sindaco - è richiesto non di rinnegare l'appartenenza ma solo il riconoscimento di una specificità locale. Stiamo portando a termine la prima consiliatura completa dal 1992 e questo per la stabilità garantita dal progetto di civismo al servizio delle emergenze del territorio».