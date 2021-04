Giunta dimezzata ad Aversa: fuori tre assessori in vista del rimpasto

AVERSA - Giunta dimezzata ad Aversa dove questa mattina, come da previsioni, si sono dimessi: il vicesindaco Benedetto Zoccola con delega ai lavori pubblici, l‘assessore all’urbanistica Eleonora Giovene di Girasole e quello alle attività produttive e patrimonio Mario de Michele. Un cambiamento dovuto visto che la maggioranza, che era di centrosinistra, si è dovuta adeguare all’ingresso di quattro componenti dell’opposizione: Roberto Romano, Giovanni Innocenti, Francesco Sagliocco e Olga Diana. Ad entrare nell’esecutivo, in prospettiva, nel giro di qualche giorno, dovrebbero essere Marco Villano, Giovanni Innocenti, eletto all’opposizione, scelto direttamente dal consigliere regionale Giovanni Zannini che vorrebbe far crescere politicamente il suo pupillo, oramai al suo terzo mandato da consigliere comunale. Al suo post in consiglio entrerebbe Clotilde Criscuolo. L’altro posto dovrebbe andare ad un nome indicato da Roberto Romano e/o Francesco Sagliocco. Secondo alcuni, sarebbe proprio quest’ultimo ad entrare in giunta dando spazio in consiglio comunale alla ex numero due della giunta de Cristofaro, Federica Turco.

