Dopo le dimissioni del sindaco in tilt il consiglio comunale

CAPUA - Dopo le dimissioni del sindaco Luca Branco e del presidente del consiglio comunale, Ludovico Prezioso, l’attività amministrativa dell’ente municipale non riesce a superare la fase di stallo e gli effetti collaterali di una crisi politica che si sta trascinando ormai da diverse settimane. Si è sciolta, per mancanza del numero legale, anche l’assise convocata per la giornata di oggi - oltre che per la sfiducia del suo presidente - anche per l’impiego di militari in ausiliaria in alcuni uffici del Comune. Con la sola eccezione di Marisa Giacobone, che ha presieduto il consiglio, e del consigliere del PD Davide Castelbuono, è stata assente l’intera maggioranza, oltre che la giunta. Nuovo appuntamento domani, per il “question time”, dove il confronto si sposterà su importanti problematiche che riguardano la città, come l’approvazione del Puc e i lavori di riqualificazione di via Napoli.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Da domani scatta l'ordinanza di VelardiA Marcianise i bar... LA VIABILITA' La Provincia riapre il ponte sul VolturnoFine dell'isolamento...

© RIPRODUZIONE RISERVATA