Il Comune di Caserta attiva l'app IO: i servizi della PA sul proprio smartphone

Anche il Comune di Caserta sbarca su «IO», l' applicazione dei servizi pubblici che mira ad agevolare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e a rendere i servizi digitali più efficaci. L'app dovrebbe diventare un punto di accesso unico per interagire, a partire dal proprio smartphone, con i servizi pubblici locali e nazionali.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA «Top 500 Campania», l'evento del Mattino: ecco il... LA TRUFFA Reddito di cittadinanza, inchiesta a Napoli Nord: 20mila pratiche... LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Statali, scatti da 2.200 euro: incentivi legati a merito ed...

Accedendo all'app che molti hanno già scaricato per l'utilizzo del cashback, per il bonus vacanze o per visualizzare il Green pass, da oggi sarà possibile trovare servizi in fase di attivazione forniti dal Comune di Caserta: avvisi di scadenze validità pass Ztl, disabili e parcheggio residenti, informazioni sulla viabilità cittadina, servizi cimiteriali e su scadenze di pagamento.

Per iniziare a usare IO, bisogna registrarsi e autenticarsi con le proprie credenziali Spid o, in alternativa, con la Carta d'Identità Elettronica (Cie) abbinata al Pin. Dopo la prima registrazione, si potrà accedere alla app più facilmente digitando il Pin scelto dal cittadino o tramite riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto: i dati biometrici sono conservati criptati solo all'interno del dispositivo dell'utente, non vengono in nessun modo inviati o salvati in altri contesti).

LEGGI ANCHE De Luca inaugura i nuovi parcheggi: «Buttate a mare chi li sporca»

Nell'ultima seduta della Giunta Comunale di Caserta è stata approvata una delibera che definisce l'adeguamento ed il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'ente con lo scopo di procedere, successivamente, al trasferimento in cloud di tutti gli applicativi gestionali in uso presso gli uffici comunali che, al momento, risiedono ancora su un server fisico. Il progetto sarà implementato grazie alle risorse finanziarie stanziate dal Governo sul «Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali» per l'anno 2021, in riferimento all'emergenza Covid-19.

Il cambiamento nelle modalità di offerta dei servizi e della domanda dei servizi stessi rende necessario, infatti, adeguare le dotazioni informatiche, hardware, software e digitali, affinché i procedimenti amministrativi possano essere conclusi efficacemente e nei tempi previsti anche da remoto.