Nuovo blitz dei carabinieri al comune di Caserta. I militari stanno portando via documenti e atti dall’ufficio urbanistica. É il secondo accesso in pochi giorni dopo quello del Noe ordinato dalla Procura di Napoli in relazione ai bandi pubblici nell’ambito dell’inchiesta della Dda su traffico di rifiuti e turbativa d’asta che coinvolge il sindaco Carlo Marino, l’ex dirigente Marcello Iovino che é stato rup del procedimento di gara.Nell’ambito della stessa indagine sono da giorni in corso accertamenti sulle attività della Sapna e di Campania Servizi e Ambiente, società partecipate della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania, sulle somme urgenze per le bonifiche dei siti inquinati della terra dei fuochi, e su 9 appalti per il servizio rifiuti a Caserta, Aversa, Recale, Casalnuovo e altri comuni della provincia di Napoli.