CASERTA - Il consigliere comunale di Caserta, Enzo Bove, si è dimesso e al suo posto in Consiglio entrerà il primo dei non eletti della lista Città futura, Marco Cicala. Non si tratta di un fulmine a cielo sereno, ma di una decisione maturata in vista delle elezioni amministrative che, salvo indicazioni differenti a causa dell'emergenza sanitaria, dovrebbero svolgersi in primavera. Bove ha deciso di svestire i panni di consigliere di Città futura per allargare il perimetro politico del progetto che sarà presente all'appuntamento elettorale. Dopo l'adesione di movimenti civici che ha incassato qualche giorno fa adesso l'ex consigliere comunale punta a mettere in piedi una coalizione, ancora aperta, che abbia i connotati di area moderata ma che soprattutto possa competere con gli altri candidati sindaco, a partire dall'uscente Carlo Marino. "Continuerò a lavorare sul territorio - ha affermato Bove - cercando di ampliare il perimetro politico che vada oltre l'attuale schieramento e creare la giusta armonia per contrastare l'attuale amministrazione che è fallimentare sotto ogni punto di vista".

