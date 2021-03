Martino assessore alle Finanze Pica lascia il Comune di Caserta

CASERTA - Il sindaco Carlo Marino ha nominato la dottoressa Gerardina Martino nuova assessore del Comune di Caserta, affidandole le seguenti deleghe: Programmazione finanziaria ed entrate comunali, Recovery Fund e Recovery Plan, Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Programmazione Comunitaria.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Caserta, scatta la zona ross:a folliee sfide al Covid fino... L'AMBIENTE Scaricano rifiuti e mobili per strada,raffica di multe con le... LA PANDEMIA Caserta, strage da Covid: 11 mortitorna la grande paura

“Ringraziamo innanzitutto il professor Federico Pica – ha dichiarato il sindaco – per lo straordinario lavoro portato avanti in questi quattro anni e mezzo. Il suo impegno e la sua competenza hanno permesso al Comune di superare le difficoltà finanziarie che avevamo ereditato dalle precedenti amministrazioni, consentendoci di guardare al futuro con maggiore serenità. Il professor Pica continuerà a collaborare con il Comune di Caserta in un nuovo ruolo legato all’assistenza tecnica".

"Contestualmente - prosegue il sindaco - diamo il benvenuto a Gerardina Martino, una donna con esperienza politica e con un significativo curriculum come manager della Pubblica Amministrazione, specializzata nella gestione amministrativa e finanziaria degli enti pubblici e nella programmazione europea. La squadra si rafforza, dunque, con un assessore che ci aiuterà a rilanciare l’azione amministrativa guardando al futuro, alle opportunità del Recovery Plan e della nuova programmazione comunitaria”.j

© RIPRODUZIONE RISERVATA