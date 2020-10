Le elezioni regionali si sono concluse da poco più di due settimane ed ora l'attenzione è concentrata sulle amministrative della prossima primavera perché al voto ci sarà la città capoluogo.

Il centrosinistra dovrebbe partire dalla candidatura del sindaco uscente Carlo Marino, però stanno circolando nomi di possibili candidati, tra questi, Ubaldo Greco, ex presidente della commissione di Garanzia del Partito democratico e l'avvocato Genny Iannotti, entrambe considerate possibili candidature di area di centrosinistra. Al momento non c'è nulla di ufficiale, solo un chiacchiericcio, l'unico elemento già acquisito è l'intenzione di Marino di ricandidarsi e a confermarlo è stato il sindaco proprio attraverso queste colonne, qualche giorno fa.

Uno slancio di Marino considerato naturale dal coordinatore provinciale di Italia Viva Giuseppe Altieri ma allo stesso tempo Altieri frena, spiegando: «Non abbiamo preclusioni di sorta, certamente facciamo una valutazione su questo quinquennio e sul programma che sarà proposto. Il nostro interesse è che la città possa trarre il miglior vantaggio possibile dall'azione amministrativa e posso dire che giocheranno sulla scelta del prossimo candidato sindaco e sulla coalizione molti fattori che andremo a valutare». La candidatura bis di Marino è invece il punto di partenza per il coordinatore cittadino del Pd, Enrico Tresca che dal giorno dopo le primarie ha lavorato al fianco di Marino e dell'amministrazione di centrosinistra sostenendola.

«Per quanto ci riguarda - ha affermato Tresca - mi sembra una cosa incredibile che si metta in discussione un sindaco uscente. Si tratta di un sindaco Pd della città capoluogo ed il primo, a meno che non intervengano nel frattempo nuove circostanze, che arriverebbe a termine la consiliatura. L'intervista di Carlo (Marino, ndr) e le sue dichiarazioni è un rilancio di una condizione che lui fa dalla posizione di sindaco ed il Pd non può che essere d'accordo. Abbiamo una lista in costruzione con una proposta politica che però non può partire dalla messa in discussione del sindaco uscente. Dividere il campo sarebbe un errore perché abbiamo già constatato che si vince quando si sta insieme. Ci sono ancora tante valutazioni da fare nella costruzione della coalizione, perché c'è una novità, mi riferisco al cambio di valutazione dei 5 Stelle, al civismo e al nuovo soggetto politico di Italia Viva. Però ribadisco: il punto di partenza deve essere la conferma del sindaco uscente».

Ma proprio all'interno del centrosinistra e del Partito democratico c'è chi sta mettendo in discussione la possibile ricandidatura di Marino ed il riferimento di Tresca ad eventuali posizioni critiche nei confronti di Marino è a quella parte del Pd che mesi fa ha prodotto un documento nel quale, in realtà, veniva messo in discussione l'operato di Marino, però, proponendo anche degli spunti di confronto. Tra i sottoscrittori del documento c'era proprio Ubaldo Greco, il quale ha smentito la notizia di una sua possibile candidatura a sindaco ma non la «bocciatura di Marino» e della sua candidatura bis. «Il fatto - ha esordito Greco - che mi sia riattivato come iscritto al Pd ma anche come cittadino, come soggetto alternativo, induce qualcuno a parlare della mia ricandidatura ma il tema non è questo, perché sono interessato al rilancio della città. Ritengo che Marino prima di lanciare la sua candidatura avrebbe fatto bene a confrontarsi con il suo partito di appartenenza. Il suo è un bilancio pari a zero, secondo noi. Ha un programma da realizzare, però vorremo prima capire quali punti sono stati attuati ed il documento tirato in ballo da Marino, proprio nel corso dell'intervista dell'altro giorno, aveva proprio questa intenzione.

Abbiamo evidenziato la mancata adozione del Puc e di conseguenza l'assenza di una visione sul piano urbanistico. Nel frattempo, però, si sono realizzate opere, mi riferisco alle strutture della grande distribuzione. Sono molti i punti negativi che andavano sviscerati prima all'interno del Pd. L'amministrazione di Marino si è inoltre connotata da una lontananza dai cittadini e dall'associazionismo e questo si legge anche nel fatto che si va avanti sul progetto del biodigestore. Mi sembra che su questo ci sia un'assenza di sviluppo della città ma anche l'amministrazione ordinaria lascia perplessi, basti pensare che si registrano sono disfunzioni dell'ufficio anagrafe che non possono essere giustificate come carenza del personale. Non credo - ha aggiunto Greco - che ci si possa candidare senza aver fatto un rendiconto delle cose fatte ed una programmazione dei progetti per la città come visione della stessa. Credo che questo priverà Marino del sostegno di buona parte del Pd. Quella di Marino è stata una inutile fuga in avanti, vuol dire che chi ha apprezzato l'operato di Marino amministratore lo seguirà, gli altri no. Noi lavoriamo perché ci sia una proposta nel campo riformista e progressista. A me dispiace aprire una critica attraverso la stampa, però, non c'è stato lo spazio per attivare un confronto all'interno del Pd e questo è stato un errore». A lavorare ad una candidatura unitaria come sindaco è anche il centrodestra che punterebbe sulla candidatura del consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi. Quest'ultimo non ha confermato le voci che si stanno rincorrendo ma si è limitato ad affermare: «La notizia della ricandidatura di Marino è la migliore notizia possibile per il centrodestra che è pronto alla guida della città di Caserta. Marino in campo è l'assicurazione della vittoria del centrodestra».

