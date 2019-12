I revisori dei conti del comune di Caserta hanno rilasciato, nella giornata di ieri, anche il parere sul bilancio di previsione 2019 ma solo dopo che è stato apportato un correttivo al bilancio stesso, sotto forma di emendamento che il consiglio comunale, nella seduta di mercoledì e giovedì, in prima e seconda convocazione, sarà chiamato a votare. Un emendamento che forse è stato suggerito dagli stessi revisori, riguardante la quota di suddivisione del disavanzo, perché la gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un disavanzo di oltre otto milioni di euro, da ripianare nelle gestioni finanziarie dal 2019 al 2021.



Nell'emendamento è prevista anche la previsione di aumento in entrata dei capitoli di Imu e Tasi, per complessivi tre milioni la prima imposta, e per oltre tre la seconda, spalmati sempre nel triennio. Prevista anche la modifica in riduzione di alcuni capitoli di spesa, tra questi la modifica del capitolo di spesa dello smaltimento di rifiuti. È stata aumentata la quota dello smaltimento dei rifiuti differenziati, portando l'importo previsto all'interno del bilancio da due milioni 242 mila euro a oltre due milioni 555 mila euro, con una differenza in più pari a 213 mila 746 euro; prevedendo allo stesso tempo una riduzione della somma preventivata per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati per un importo pari a circa 73 mila euro. Così anche in questo caso il parere dei revisori è favorevole, però condizionato all'approvazione dell'emendamento che di fatto apporta una riduzione del disavanzo.



Un'operazione in corner che ha evitato un parere non favorevole dell'organismo di controllo contabile che invece si è espresso in maniera negativa riguardo il rendiconto 2017, uniformandosi al parere già espresso dal precedente collegio. Neppure le modifiche apportate dalla giunta per due volte ha convinto i revisori. Infine, rimane ancora il caso del doppio parere dei revisori sul rendiconto 2018 con il presidente Giuseppe Fattopace che ha bocciato il documento contabile, considerando il conto consuntivo non completo in tutte le sue parti ed evidenziando lo scarso grado di affidabilità della contabilità economico-patrimoniale, concludendo di non potersi esprimere in maniera favorevole. Mentre gli altri due componenti, Antonio Tardio e Donato Toriello, hanno espresso un parere positivo per l'approvazione del rendiconto 2018, però con riserva, cioè limitatamente ai risultati della gestione finanziaria, mentre riguardo al conto economico e allo stato patrimoniale non hanno potuto attestarne completezza e attendibilità.



La parola adesso passerà al consiglio comunale. Da un lato la maggioranza cercherà di fare quadrato evitando assenze che possano mettere in difficoltà il sindaco Carlo Marino. Dall'altro lato la minoranza cercherà di sfiduciare l'amministrazione di centrosinistra, essendo però ben consapevole che, per raggiungere quest'obiettivo, bocciare i documenti contabili e quindi per lo scioglimento del Consiglio, occorrono almeno altri sei voti che, uniti agli undici dell'opposizione, metterebbero in minoranza Marino.