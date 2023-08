Da ieri, Antonio Golino, primo dei non eletti della lista Polo per Marcianise è nuovamente un assessore dell'esecutivo guidato da Antonio Trombetta, mentre il presidente del consiglio comunale, Antimo Zarrillo, ha convocato una seduta il 10 agosto. All'ordine del giorno c'è il riequilibrio di bilancio. Dopo venti giorni dall'esautorazione, il sindaco, con un decreto, ha conferito ad Antonio Golino le stesse deleghe di cui si occupava prima: Ambito C05, Asili nido, Politiche del lavoro, Sport, Sanità, Impiantistica sportiva, Partecipate, Politiche dell'immigrazione, Servizi Demografici e Politiche Sociali.

Nell'atto viene anche motivata la designazione di Golino: «Considerato che a seguito dei recenti confronti politici con il gruppo Polo per Marcianise sono state chiarite le divergenze che avevano determinato la revoca dell'assessore, tenuto conto delle qualità personali e professionali di Antonio Golino e apprezzando il lavoro svolto fino alla revoca» si conferma Golino come assessore.

Pace fatta, quindi, tra il sindaco Trombetta e il gruppo Polo per Marcianise dopo un duro scontro, qualche settimana fa, che aveva portato il primo cittadino a revocare le deleghe a Golino.

Una vicenda partita dal consiglio comunale del 10 luglio, nel corso del quale il consigliere del Polo, Giuseppe Tartaglione, aveva contestato duramente una delibera di giunta che dava le direttive per la costituzione dell'ufficio di staff del primo cittadino e la procedura esplorativa per il conferimento dell'incarico di collaborazione per la selezione di una persona quale portavoce del sindaco. Sia la delibera oggetto dello scontro, che gli atti consequenziali, però, non sono stati mai revocati, come prevedeva l'ordine del giorno proposto da Tartaglione e approvato dalla maggioranza del consiglio comunale. Chiaro segno che Trombetta andrà avanti sulla sua decisione di assumere un portavoce, ruolo che, anche come addetto stampa, è sempre stato presente con tutti i sindaci precedenti, addirittura in qualche periodo con entrambe le figure professionali.

Intanto, in un comunicato, gli esponenti del polo esprimono la loro soddisfazione per il reintegro di Golino e affermano: «Siamo certi che il riconfermato assessore saprà svolgere al meglio il suo lavoro, come peraltro aveva già fatto, utilizzando nel ruolo la sua ben nota operosità in nome dei principi del corretto esercizio delle pubbliche funzioni che gli è stato giustamente riconosciuto e che è caratteristica dell'amico Golino e di tutto il nostro gruppo politico». Nello stesso tempo, nella nota si stigmatizza il comportamento di chi critica le scelte delle due parti. «Respingiamo affermano - tutte le strumentalizzazioni che anche stavolta, dopo la firma da parte del sindaco del nuovo decreto di nomina, sono state agitate ad arte in un cortocircuito dalle fosche tinte ma dai chiari obiettivi». Ritrovata l'intesa con il Polo, si è ricostituita la maggioranza che sostiene Trombetta, giusto in tempo per il consiglio comunale che si celebrerà tra cinque giorni e dove, tra gli altri punti all'ordine del giorno, c'è quello importante del riequilibrio di bilancio.