Certificati a basso costo e da casa Facilitazioni Cov a S. Maria C. V.

S. MARIA C. V. Al via un percorso di snellimento e digitalizzazione del Comune di Santa Maria Capua Vetere: abolite le spese per il rilascio dei certificati e possibilità di evadere le procedure in via telematica.

Lo ha deciso la giunta guidata dal sindaco Antonio Mirra, eliminando così spese a carico degli utenti relativamente ad alcune tipologie di documentazioni. Dunque, abolizione e riduzione per arrotondamento in difetto delle spese per i diritti di segreteria e dei costi fissi rispetto ai certificati richiesti in Comune e all’importo per il rilascio della Carta di Identità.

Così, i cittadini che avranno bisogno di determinati certificati potranno farlo tranquillamente da casa, considerata anche l'attuale emergenza Covid-19, in quanto con l’abolizione delle spese di segreteria le procedure potranno essere evase direttamente tramite Pec.

