Ventotto Comuni alle urne, la vera partita si gioca in tre

CASERTA - Sono 28 i comuni della provincia di Caserta che sono chiamati al rinnovo dei Consigli. Tra questi c’è il capoluogo e altre due città con abitanti superiori ai 15mila, Sessa Aurunca e Santa Maria Capua Vetere. Il più piccolo è Giano Vetusto, con oltre 600 abitanti, però ci sono anche diversi comuni che sfiorano i 15mila abitanti ed è questo il caso di Sant’Arpino, San Marcellino e San Prisco. Ma la partita più delicata sarà giocata nei tre comuni più grandi.

IL CAPOLUOGO

La definizione degli aspiranti sindaco di Caserta è affidata agli schieramenti e movimenti in campo. Per il centrosinistra il punto di partenza dovrebbe essere la candidatura bis del primo cittadino uscente Carlo Marino e il Partito democratico dovrebbe indire, per la prossima settimana, un interpartitico interlocutorio. Da questo tavolo si è quasi sganciato il partito di Matteo Renzi, che ha avviato già le consultazioni con gruppi e movimenti. Italia Viva sta lavorando per trovare un’alternativa a Marino come candidato sindaco avendo assunto, con i cinque consiglieri comunali, una posizione di appoggio esterno all’attuale amministrazione. Il centrodestra attende invece le indicazioni del vertice nazionale che dovrà comporre prima lo scacchiere dei capoluoghi di regione che andranno al voto per poi passare ai capoluoghi di provincia. Per il centrodestra si tratterà di definire a quale dei tre partiti, tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, toccherà indicare il candidato sindaco. A Caserta la scelta dovrebbe spettare alla Lega e quindi l’indicazione sarà fatta dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi, d’intesa con l’europarlamentare Valentino Grant. Di nomi ne stanno circolando diversi, dall’ex assessore comunale Gianni Mancino al commercialista Giuseppe Cuscunà, però non c’è ancora nessuna ufficialità. In campo sono già l’ex sindaco Pio Del Gaudio, con liste civiche, e il movimento delle partite iva e autonomi; Rosi Di Costanzo, con il movimento Speranza per Caserta; Ciro Guerriero, con Caserta Kest’è, e poi ci sono una serie di movimenti che stanno preparando liste con la possibilità di presentare propri candidati sindaci. È questo il caso di Io firmo per Caserta, Caserta decide e dell’avvocatessa Anna Gagliardi.

LA CITTÀ DEL FORO

Il sindaco uscente, Antonio Mirra, dovrebbe confermare la sua candidatura e a questa guarda con attenzione la Lega locale di Salvatore Mastroianni che siede in consiglio comunale tra i banchi della maggioranza. Sull’alleanza bipartisan a Santa Maria Capua Vetere il commissario provinciale di Fratelli d’Italia ha affermato che anche in questo caso sarà Roma a decidere, frenando in tal modo le ambizioni di Mastroianni. Nella città del Foro sono inoltre già pronte sette associazioni per presentarsi alle elezioni di questa primavera con un unico progetto civico. Si tratta delle associazioni Futuro 2030, Passione civica, No Stir, Svoltiamo, Movimento civico sammaritano, Santa Maria bene comune e Sud per l’Italia. I simboli sarebbero già pronti e c’è anche il nome del candidato sindaco, si tratterebbe di Raffaele Aveta il cui nome era stato in ballo anche cinque anni fa come possibile sfidante di Mirra.

I VOLTI VECCHI E NUOVI

Pronti a candidarsi di nuovo i sindaci di Sant’Arpino, Giuseppe Dell’Aversana; Domenico D’Angelo, di San Prisco. Pronti al bis anche Anacleto Colombiano, di San Marcellino, e Luigi Della Corte, di Villa di Briano. A Piedimonte Matese sarebbero disponibili a candidarsi l’ex presidente del consiglio comunale, Gianluigi Santillo, e l’ex assessore regionale Sonia Palmeri; il primo dovrebbe poter contare anche sull’appoggio del presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero. Ha invece deciso di non ricandidarsi il sindaco di Pignataro Maggiore e presidente della Provincia, Giorgio Magliocca. Magliocca concluderebbe le due esperienze amministrative, perché il mandato da presidente della Provincia si chiude nell’autunno 2021. E per lui si aprirebbero altre prospettive. Il suo nome è circolato anche come possibile candidato sindaco di Caserta.

