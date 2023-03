Ieri sera la città di Santa Maria Capua Vetere è stata protagonista su Rai 1 grazie alla fiction "Il Commissario Ricciardi", scene, infatti, sono state girate in estate nella città del Foro. Nella puntata andata in scena ieri il protagonista Lino Guanciale, insieme al fidato Antonio Milo, si è recato presso il carcere di Poggioreale. In realtà quello che in tv è stato rappresentato come il penitenziario napoletano è l'ex commissariato di polizia che si trova in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere.

APPROFONDIMENTI Al Belvedere di San Leucio in scena «Forza Venite Gente», lo spettacolo-cult da numeri da record Reggia, la prima messa nella Cappella Palatina «Rispettata la storia»

Una location che ha visto la troupe e gli attori girare numerose scene tra luglio e agosto. Il centro cittadino divenne un set cinematografico, visto che le telecamere hanno ripreso anche l'interno del teatro Garibaldi.

Vennero girate alcune scene in piena notte sul corso Garibaldi visto che l'ambientazione, con i palazzi storici del centro cittadino, venne giudicata perfetta dalla troupe per rievocare gli anni Trenta.

"Il Commissario Ricciardi", che ha già tenuto incollati agli schermi della tv milioni di persone in occasione della messa in onda della prima stagione, anche in questa seconda stagione sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolto. Il commissario della Squadra Mobile della polizia Luigi Alfredo Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, è ossessionato dal suo lavoro. La fiction, tratta dai romanzi della serie scritti da Maurizio De Giovanni, può essere un utile veicolo di promozione turistica per Santa Maria Capua Vetere.