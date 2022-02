Mondragone, con la motopesca a riva per i «cannolicchi» Nei guai due equipaggi

Le barche impegnate nella pesca di molluschi non possono avvicinarsi alla riva a meno di cinquecento metri, come stabilito dalla legge per la protezione dell'ecosistema marino. Ma due pescherecci sono stati sorpresi nelle acque di Mondragone dalla locale capitaneria di porto a cento metri dal bagnasciuga. Immediato è scattato il sequestro dell'attrezzatura utilizzata per la pesca irregolare e una contravvenzione di 2mila euro a imbarcazione.



