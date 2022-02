Con le sanzioni alla Russia Caserta perde 12 milioni

Crisi Ucraina, ore decisive per la pace con pesanti sanzioni commerciali che si dovrebbero abbattere sulla Russia, anche a scopo dissuasivo. E non si tratta solo di petrolio e gas. Sul tavolo del Consiglio Europeo figurano innanzitutto restrizioni all'esportazione di materiali o servizi imprescindibili per i settori chiave dell'economia russa, come quello energetico, minerario o l'industria pesante con in più la chiusura completa dei mercati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati