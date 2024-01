L'uso della piazza Carlo di Borbone per spettacoli ed eventi come i concerti di Gigi D'Alessio in programma per questa estate, ma anche di altri artisti di caratura internazionale, come ha annunciato l'assessore ai Grandi eventi e vicesindaco Emiliano Casale, sta creando un dibattito in città fra i sostenitori di tale opportunità e dell'apertura dello spazio antistante la Reggia ad una fruizione più ampia, e i cittadini più critici e perplessi. A partire dalle opposizioni in consiglio comunale. Una voce per tutte quelle del consigliere di Fratelli d'Italia, Pasquale Napoletano. «Il 2024, al Comune di Caserta (più precisamente, nelle stanze dell'amministrazione Marino e in particolare in quelle del sindaco e di un paio di suoi assessori) comincia con il botto, mentre il Capodanno di Caserta e dei suoi abitanti è stato sconsolato e sconsolante, per l'assenza di eventi pubblici promossi per l'occasione», scrive in una nota l'esponente politico. Che, peraltro, stigmatizza con durezza anche l'eccessiva ridondanza data all'evento già comunicato sulle pagine ufficiali del Comune.

«È legittimo che la pagina istituzionale del Comune di Caserta su Facebook promuova i concerti organizzati da un'impresa privata, dettagliandone sigle e modalità di acquisto dei biglietti in prevendita?», chiede Napoletano. E ancora: «È legittimo che la stessa pagina promuova questi concerti e la prevendita ancor prima che gli organizzatori abbiano ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni?». E che «si sia tralasciato il particolare che l'area non è di proprietà del Comune?».

Intanto, arrivano le precisazioni del vicesindaco Casale. «Questi eventi, sebbene organizzati da privati, come, d'altra parte succede pure, ad esempio, per “Un'estate da re”, che viene, però, promossa dalla Regione, hanno l'obiettivo di attirare gente e di portare economia in città. È questo il risultato al quale tendiamo, anche se il promotore è un privato che in quanto tale, è bene ricordarlo, ha un rischio di impresa ed è tenuto a pagare tutto quanto necessario. Siamo convinti che queste iniziative possano generare una economia turistica e commerciale per il territorio come è successo per il Volo della Befana alla Reggia che stamattina (ieri, ndr) ha portato migliaia di persone in piazza che poi hanno riempito bar e locali».

Concerti come questi di D'Alessio potrebbero anche portare vantaggi al Comune in termini di introiti finanziari se non fosse che i costi dell'occupazione del suolo non vanno all'ente locale ma al Demanio dello Stato a cui la piazza ancora appartiene. «Un'anomalia che stiamo cercando di sanare. Sono in corso da tempo interlocuzioni con il Demanio - assicura Casale - e speriamo di risolvere entro qualche mese». Nel frattempo, al Comune restano gli oneri per garantire la sicurezza, l'accoglienza, l'organizzazione logistica e quella dei parcheggi.

Sull'efficacia turistica dell'operazione qualche perplessità viene avanzata dall'imprenditore Francesco Marzano: «Perché questi concerti possano provocare l'arrivo di fan è necessario che siano unici o, almeno, che abbiamo poche date sul territorio nazionale. Non credo sia il caso di Gigi D'Alessio il cui tour ha un calendario fittissimo di appuntamenti, molti, peraltro, anche a Napoli. Però giudico molto positivamente la decisione che finalmente sia stata sdoganata l'idea di aprire la piazza a grandi manifestazioni. Il passo successivo è di alzare l'asticella e di puntare a nomi di caratura internazionale, ad eventi rari, capaci di attirare fan da tutta Italia, come ad esempio è successo con i Coldplay a Napoli».

Anche la direttrice della Reggia, Tiziana Maffei, vede positivamente l'utilizzo della piazza. «Questa deve diventare sempre più un luogo sociale e culturale in tutti i sensi. È così bello vedere persone sedute con il plaid sul prato che si riuniscono per cantare, suonare, chiacchierare. Insomma, è giusto far vivere questo spazio». Ovviamente con le dovute cautele. «Non devono esserci interferenze né impatto negativo con la bellezza del monumento. In tema di sicurezza noi ci stiamo attrezzando con il progetto, approvato per 250mila euro, che prevede videocamere sulla piazza e un'illuminazione più efficace della facciata della Reggia. Inoltre mi auguro che l'utilizzo della piazza sia oggetto di un tavolo al quale invitare le istituzioni interessate per costruire una programmazione condivisa per la valorizzazione della zona e della stessa città».