Concerto dei Jethro Tull, la polizia municipale sanziona tre parcheggiatori abusivi

Primi risultati nell’ambito del servizio di vigilanza e controllo messi in atto dalla polizia municipale nelle zone sensibili del territorio. In occasione del concerto dei Jethro Tull, tenutosi lo scorso 1° luglio, il personale della Municipale nella zona del Belvedere di San Leucio ha proceduto all’identificazione di tre parcheggiatori abusivi, uno in via degli Antichi Platani e due in via dei Tessitori. Si tratta di due fratelli di San Marco Evangelista, di 39 e 41 anni, e di un cittadino casertano di 52 anni.

A carico degli stessi sono state elevate le sanzioni previste dall’articolo 7 comma 15-bis del codice della strada, pari a 759 euro per ognuno, per un totale di 2.277 euro.

Ai tre parcheggiatori abusivi è stata contestata anche la violazione del Regolamento di Polizia Urbana, in quanto esercitavano l’attività abusiva in una zona considerata di grande interesse e pertanto maggiormente tutelata. Ciò ha fatto scattare, per ognuno di loro, l’emissione di un’ulteriore sanzione di 100 euro e l’ordine di allontanamento per 48 ore, in applicazione dell’art. 9 del Decreto Legge n° 14 del 2017 convertito con Legge 48 del 2017.

Il Comando della Polizia municipale invita tutta la cittadinanza a segnalare la presenza di parcheggiatori abusivi e di lasciare l’auto in sosta esclusivamente nelle aree dove è consentito.