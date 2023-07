Alla fine la processione in onore della Madonna delle Grazie, in programma ieri sera a San Leucio, non c'è stata. Impossibile lo svolgimento in contemporanea dello storico e tradizionale evento e del concerto dei Jethro Tull, la band capitanata da Ian Andersson, organizzata nell'ambito dell'"Estate al BelvedeRe", che, come era prevedibile ha richiamato a Caserta appassionati anche da fuori regione. Così, fra rinvii, contatti, proteste, malintesi, mugugni, accuse reciproche e incertezze andate avanti fino al pomeriggio di ieri, la scelta è arrivata fra la delusione dei leuciani.

Irrealizzabile, infatti, nonostante i buoni propositi, riuscire a contenere la manifestazione religiosa entro le 20,30, come aveva prescritto il questore per cercare di evitare la confusione che si sarebbe creata fra i fedeli e gli spettatori del concerto, in una nota notificata al parroco della parrocchia di San Leucio, don Antonio Iazzetta.

APPROFONDIMENTI Giuseppe Turco accoltellato e ucciso a Casal di Principe, raid dimostrativo davanti al bar «C'è un cadavere in mare», recuperato il corpo a Castel Volturno ma è giallo sull'identità Ucciso a coltellate in piazza il prefetto convoca il vertice

«Non era pensabile, svolgere la processione per le vie del borgo in meno di un'ora», spiega don Antonio Iazzeolla. «Da almeno 60 anni, la celebrazione per Maria Santissima delle Grazie si svolge allo stesso modo e negli stessi orari: alle 19 c'è la funzione in chiesa e a seguire l'uscita della statua che gira a lungo fra le vie del borgo. Il rientro non è mai avvenuto, infatti, prima delle 23. D'altra parte dice il sacerdote tali orari erano inevitabili in queste date, quando, normalmente le temperature sono molto alte. Peraltro, il problema era stato segnalato agli amministratoti comunali in tempo utile. Risalgono a febbraio scorso i primi contatti ed è di marzo una lettera del Comune con la quale venivamo autorizzati a svolgere le celebrazioni come sempre, con il rientro della statua della Madonna entro le 23. Invece, tutto questo non ci è stato più concesso. D'altra parte, io posso andare contro le indicazioni della questura».

Forte il malcontento dei fedeli di San Leucio che si sono visti negare una tradizione alla quale sono da sempre legatissimi e che per scongiurare ciò che poi è accaduto ieri, avevano anche inscenato una protesta alle prime notizie circa il calendario del festival organizzato dal Comune. Anzi, all'epoca, alcuni leuciani con i soci dell'Associazione "Corteo storico" e della Pro loco, avevano anche effettuato un sit-in con tanto di cartelli: "Giù le mani da questa data", "Le tradizioni non si toccano", vi avevano scritto. Tutto inutile: la data è arrivata e la tradizione è stata infranta.

«Siamo stati profetici, purtroppo», sottolinea, amaro, Pasquale Napoletano, consigliere comunale di opposizione, leuciano doc, componente del Corteo storico e della Pro loco. «Già lo scorso febbraio facemmo presente la situazione e la ferma determinazione dei leuciani di avere la processione nella data tradizionale. Allora sembrò che le parti avessero raggiunto un accordo. Invece, la processione è stata annullata. Non voglio addebitare responsabilità a nessuno, nè tantomeno a chi investe su questo territorio. Ma credo che ciò che continua a mancare è una visione capace di mettere in fila tutti gli eventi e le iniziative che si organizzano nella nostra città. E non mi riferisco solo a spettacoli, concerti, musica.che, perciò, non possono essere annullati con tanta facilità. Una cosa è certa: in questo scaricabarile tra le diverse parti, a pagare sono solo e ancora una volta i leuciani».