Conclusa la due giorni biblica con don Giuseppe De Virgilio alla Biblioteca diocesana

Presso la sala conferenze della Biblioteca diocesana di Caserta si è conclusa la due giorni biblica organizzata come ogni anno del Centro apostolato biblico (Cab) di Caserta diretto da don Valentino Picazio, con il patrocinio dell’Abi (Associazione biblica italiana).

Quest’anno il consueto appuntamento con la Parola ha avuto come tematica la comunità e i discepoli nel Vangelo secondo Matteo, relatore il biblista don Giuseppe De Virgilio docente presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma.

La due giorni è iniziata con il saluto del vescovo di Caserta e Arcivescovo eletto di Capua mons.

Pietro Lagnese che ha messo in risalto come sia fondamentale l’analisi della Parola ed è stato particolarmente soddisfatto per la folta presenza all’annuale appuntamento con don Giuseppe De Virgilio. Don Valentino ha concluso la due giorni biblica dando appuntamento per la XXVII edizione della settimana biblica nazionale che si svolgerà a Caserta dal 1 a 5 luglio 2024 ed avrà come tematica Gesù e i Discepoli con relatori don Giuseppe De Virgilio e Padre Giulio Michelini.