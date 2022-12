Quattro nuovi funzionari a Palazzo Castropignano. Concorso rapido, velocissimo per questioni amministrative, gestito da Openjobmetis in meno di un mese tra convocazione dei candidati e comunicazione dei vincitori. Per loro, tempo indeterminato e categoria «D».

La prova scritta si è svolta il 19 dicembre con i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dai propri bandi di riferimento. Un'ulteriore scrematura ha quindi portato all'orale di due giorni dopo. Così, altre 48 ore dopo, le graduatorie finali con i nomi dei vincitori sono state pubblicate sul sito del Comune di Caserta.

L'articolo 14 (assunzione in servizio) del bando firmato l'11 ottobre dal dirigente Franco Biondi, specifica inoltre che «i candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio».

Come specialista della comunicazione istituzionale, la graduatoria ha visto al primo posto Sergio Beneduce, casertano classe 1980: laurea in Scienze Politiche e master in comunicazione alla Iulm di Milano. Appassionato di geopolitica e relazioni internazionali, di viaggi, lettura e penne stilografiche, Beneduce è stato collaboratore de Il Mattino dal 1999 al 2009. L'anno dopo, fino al 2015, ha ricoperto l'incarico di portavoce del presidente della Provincia, Domenico Zinzi. Poi, fino al 2018, lo è stato per Carlo Marino, e quindi, fino ad oggi, del presidente di Confindustria Caserta: per l'associazione, pure responsabile della comunicazione. Nell'ultimo anno e mezzo, è stato anche portavoce del presidente di Confindustria Campania.

Come specialista dell'informazione arriva invece Mariella Capobianco, casertana classe 1981 laureata in giurisprudenza, iscritta all'albo dei giornalisti e specializzata in social network con diversi corsi sulla comunicazione digitale. Ha lavorato in due agenzie di comunicazione casertane con le quali ha seguito anche diverse aziende e campagne elettorali.

Originario di Piedimonte Matese, Nicola Leardi è stato scelto come agronomo: unico candidato per il profilo di istruttore direttivo tecnico agronomo ad approdare alla prova orale. Negli anni ha collaborato più volte come consulente con Palazzo Castropignano, anche per i lavori a Villetta Giaquinto.

Di Valle di Maddaloni è invece Pasquale Rivetti, ingegnere ambientale risultato primo nella graduatoria finale dinanzi ad altri tre concorrenti. Per tutti e quattro i nuovi funzionari, come specifica il bando stesso, «il trattamento economico relativo al personale inquadrato nella categoria D è quello previsto per la posizione economica di primo accesso D1, corrispondente a 22.135,44 lordo annuo».