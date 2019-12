Le utenze idriche del condominio di via Santa Chiara dove ha sede l'Agenzia delle Entrate di Caserta non vengono pagate dal 2016. E il denaro era stato regolarmente versato dai condomini al curatore fallimentare che ha in gestione la società proprietaria dell'immobile. Quei soldi, però, sarebbero finiti tra le somme impiegate per sanare la massa passiva della società in fallimento anziché alle aziende erogatrici cui erano destinate. È questo il motivo per il quale, due giorni fa, l'Italgas ha apposto i sigilli al contatore dell'acqua che alimenta il complesso gestito dal polo Regency. Il caso di morosità che ha coinvolto l'Agenzia, ma anche il Centro per l'Impiego, una banca e gli altri affittuari dell'edificio, sarebbe frutto di un clamoroso cortocircuito che si è concretizzato nel mancato versamento alla Italgas del denaro che i condomini hanno regolarmente consegnato al polo che gestisce il complesso. Ieri mattina, a ogni modo, l'Italgas ha riaperto l'acqua: è in corso un piano di rientro con rateizzazione del dovuto. In tal modo, l'Agenzia delle Entrate che sin da subito, da queste colonne, ha chiarito di avere sempre onorato le quote condominiali, canone idrico incluso, ieri ha potuto tenere aperti gli uffici che si dislocano su quattro piani dell'edificio di via Santa Chiara. Disagi azzerati per l'utenza, e sembra risolto anche il «giallo» delle bollette non pagate peraltro in un momento in cui, a Caserta, altri trenta condomini sono stati lasciati a secco per questioni di morosità.

Agenzia Entrate «morosa», sigilli al contatore dell’acqua

UN BUCO DI TRE ANNI

Sono dunque tre gli anni del black out tra i condomini che hanno regolarmente pagato le utenze e l'Italgas che, però, quel denaro non lo ha mai ricevuto. Non si esclude che anche altre somme, versate dall'Agenzia delle Entrate e dagli altri affittuari, possano essersi «perse» prima di raggiungere il destinatario finale. L'Agenzia versa mensilmente una somma complessiva che include sia il fitto che le spese condominiali e i consumi. Sono in corso accertamenti per capire se anche altri erogatori di servizio non siano stati pagati da chi ha incassato i soldi dai condomini. E i condomini stanno valutando la possibilità di adire le vie legali per il disservizio sofferto incolpevolmente.

IL BLACK OUT

Il complesso di via Santa Chiara fu realizzato nel 1998 dal gruppo Coppola. L'Agenzia delle Entrate ha sede nell'edificio del primo giugno del 1999. I locali facevano inizialmente capo alla Mirabella, grossa società poi coinvolta in diverse inchieste, un contenitore del quale faceva parte la Regency, oggi gestore del complesso. La Mirabella è in fallimento dal mese di giugno del 2014 e da quel momento è affidata a tre curatori fallimentari nominati dal tribunale. Il loro compito è raccogliere le entrate della società e usarle per ripianare la massa passiva. Ed è in questo passaggio che si sarebbe verificato il corto circuito. I condomini, Agenzia delle Entrate inclusa, versano mensilmente una somma che comprende sia il fitto che il denaro destinato alle società erogatrici di corrente elettrica e acqua. Il denaro del fitto lo incassa la società, quindi il curatore fallimentare, che lo reimpiega per ripianare la massa passiva e soddisfare eventuali creditori ma, naturalmente, per i soldi delle utenze il ruolo del curatore è solo un passaggio di mano: quel denaro va indirizzato alle società erogatrici, come la Italgas. Cosa che non è avvenuta: le somme sarebbero state impiegate per il ripianamento della massa passiva. Ed è così che per la sola Italgas il complesso di via Santa Chiara ha accumulato un buco che sfiora i cinquantamila euro in tre anni.

