Cambio annunciato e nomina serenamente prevedibile. Dopo quattro anni, muta il gruppo della Piccola industria all'interno di Confindustria Caserta. Le elezioni si sono svolte ieri al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, che per l'occasione ha ospitato l'evento. Il nuovo presidente è Massimiliano Santoli, già vice dell'uscente Giovanni Bo, e ancora prima (dal 2008 al 2011) alla guida dei Giovani imprenditori. Insieme a lui sono stati scelti anche i sei componenti del direttivo: Gaetano Capasso (Tea Impianti), Daniela Fucito (Iee Srl), Giovanni Lavornia (Golden Laundry), Antonio Nappa (Grafica Nappa), Sebastian Caputo (012 Academy), Giuseppe Escolino (Im.e.co Srl). Santoli è un architetto e socio con Manfredi Paterniti di «Studioesse», un'agenzia di marketing e comunicazione con sedi ad Aversa, Roma e Milano.

«Sono onorato della stima che i miei colleghi imprenditori mi hanno dimostrato», ha detto subito dopo la fine della cerimonia. «Ringrazio tutti e in particolare il presidente uscente Giovanni Bo, che ha svolto un eccellente lavoro alla guida della Piccola industria. È mia intenzione proseguire lungo questo percorso, puntando sull'innovazione per affrontare nella maniera migliore questo periodo così difficile per le imprese, che hanno un'assoluta necessità di tornare a correre. Ringrazio il presidente Traettino e tutti coloro i quali hanno avuto fiducia in me. Mi dedicherò con passione e grande determinazione a questo nuovo incarico».

Santoli era il candidato unico per questa posizione. «Esserlo stato, per me vuol dire un maggiore senso di responsabilità. Sento il peso di questa rappresentanza, non solo delle aziende che rientrano nella Piccola industria, ma anche della sede provinciale nel dialogo con quella regionale». Passare da vice a presidente testimonia la volontà di continuare un percorso. «Confindustria ha l'abitudine di raccogliere quello che è stato fatto e di portarlo avanti. Non è possibile che il nuovo presidente faccia il contrario del precedente: non bisogna immaginare questa organizzazione muoversi nel modo in cui fa spesso la politica. Ognuno dà il proprio indirizzo e sviluppa i percorsi in maniera diversa, ma c'è una linea comune da seguire e coincide con l'interesse di tutto il gruppo, quindi il passato diventa un tesoro da far fruttare nel presente, e da restituire a qualcun altro nel futuro. La mia nomina arriva inoltre in un momento di transizione: siamo in procinto dei rinnovi delle presidenze provinciali e regionali. Quindi inizieremo tutti insieme per la prima volta».

«I nostri programmi sono dettati dalle congiunture politiche ed economiche. Non possiamo sganciarci dalla quotidianità, dalla cronaca». E questo porta il discorso automaticamente sulla pandemia, sulla crisi economica. «La Piccola industria è il comparto aziendale che soffre di più. Parliamo di imprese che hanno 50 o anche solo pochi dipendenti; che non hanno a disposizione patrimoni immobiliari capaci di rassicurare le banche; che devono fare a meno di figure professionali necessarie perché in questo momento non hanno la possibilità di pagarle». Santoli parla di una navigazione a vista e di una sofferenza generale. «Un imprenditore costretto ad agire senza punti di riferimento vede mancare un elemento centrale del proprio lavoro: la programmazione. Il comparto turistico è in una situazione critica. Meglio va a quello medicale, logistico, anche a quello enogastronomico. Sono una persona ottimista. Ma il momento non è facile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA