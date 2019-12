Duecentocinquantamila euro ballerini che compaiono e scompaiono, priori eletti e messi in disparte, il ricavato da esproprio di terreni di proprietà della congrega che si trasformano in fumo, loculi venduti in maniera poco chiara. I conti della Congrega del Rosario di Aversa non tornano. Ospitata nella storica chiesa di San Domenico, la Congrega è aperta solo da qualche settimana dopo una chiusura durata trentanove anni, dal terremoto del novembre del 1980.



Un'apertura resa possibile grazie a un manipolo di sponsor e alla caparbietà di un gruppo di volontari, che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro professionalità, tra i quali spicca Pasquale Leggiero, un ingegnere che, non a caso, era stato eletto anche priore della congrega del Rosario, per essere, poi, defenestrato perché in rotta con il padre spirituale che voleva, sembrerebbe, il bello e il cattivo tempo, non consentendo che la chiesa sia aperta se non per il tempo necessario per celebrare la messa la domenica mattina, ma non per altro, tipo le visite che da più parti vengono richieste.



La congrega, al momento, è stata commissariata dal vescovo della diocesi di Aversa, Angelo Spinillo, che ha nominato l'avvocato Ernesto Pagano di Lusciano con il compito di fare luce sui conti della congrega. A preoccupare di più, infatti, sono i movimenti registrati sul conto corrente che la congrega tiene aperto nella filiale cittadina della banca Credem. A un certo punto, il 30 maggio 2006, il precedente priore deposita in contanti duecentomila euro. Questi soldi, il 1 giugno successivo, serviranno per acquistare titoli della Credem per duecentocinquantamila euro. Soldi che rientrano sul conto il primo dicembre di due anni dopo, nel 2008. Tra il 28 gennaio e il 12 febbraio 2009 questi soldi vengono trasferiti con assegni su un conto intestato a un sacerdote che lo aveva accesso presso lo Ior, l'Istituto per le Opere Religiose presso la Santa Sede, il Vaticano. Il tutto senza spiegazioni convincenti.



Sulla vicenda lo stesso vescovo Spinillo, recentemente, ha rilasciato una dichiarazione: «Circa la riapertura della Chiesa di S. Domenico, posso assicurare che apprezzo, come ampiamente abbiamo riconosciuto la bella testimonianza di volontariato ecclesiale e civile che i membri della Congrega hanno saputo donare all'intera città. Nei giorni successivi si sono acuiti dei dissapori che erano rimasti latenti ma che già, purtroppo, erano presenti tra i membri della Congrega. Questo ha portato alla necessità di nominare un Commissario che faccia la necessaria chiarezza per favorire e riprendere la vita ordinata e serena dell'intera congrega. Personalmente ritengo non corrette le informazioni che parlano di sparizione di somme dalle casse della congrega. In realtà si tratta di somme che sono state depositate su conti diversi e che dovranno essere trasferite su un unico conto». Accanto a queste vicende, due episodi relativi ad altrettanti loculi rientranti nei circa duemilacinquecento che la congrega gestisce nelle cappelle cimiteriali del vecchio e nuovo Rosario. In uno il padre spirituale autorizza il vecchio priore a cedere la concessione di un loculo a disposizione dei confratelli ai genitori di una giovane morta prematuramente.

