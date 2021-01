Coniugi spacciatori consegnavano la droga a domicilio: arrestati dalla polizia

S. MARIA . C.V. - La Polizia di Stato ha arrestato e condotto in carcere due coniugi di Santa Maria Capua Vetere, Biagio Merola e Anna Esposito, entrambi 32enni, accusati di aver messo su una redditizia attività di spaccio con

consegna della droga a domicilio. In cella è finito anche il corriere di fiducia della coppia, il 28enne Andrea Casavecchia.

Le misure cautelari sono state emesse dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura, che ha coordinato le indagini. L'attività illecita dei due coniugi era stata scoperta nell'aprile 2020 dai poliziotti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, che in più occasioni hanno sequestrato a casa della coppia marijuana, crack e cocaina, nonché un impianto di videosorveglianza esterna a circuito chiuso che serviva per controllare eventuali «visite» delle forze dell'ordine. Alle indagini ha poi preso parte anche la Squadra Mobile di Caserta, che ha accertato che la droga veniva acquistata nel Napoletano e rivenduta nel Casertano tramite il

28enne Casavecchia, che la portava al domicilio dei clienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA