Consegnava droga a domicilio con un monopattino elettrico, pusher preso a Villa Literno

Consegnava a domicilio la droga che gli veniva richiesta e con il suo monopattino elettrico andava su e giù per la città. Questo fino a ieri sera, quando la Polizia di Stato di Caserta lo ha arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' accaduto a Villa Literno.

A finire nei guai un 32enne dell’agro aversano, finito agli arresti domiciliari e che dinanzi ai ai giudici dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe hanno fermato l’uomo a Villa Literno, insospettiti dal continuo andirivieni a bordo di un monopattino elettrico, a velocità sostenuta.

Perquisito, sono state trovate in una tasca del jeans 15 stecche di hashish.

Presso la sua abitazione, dietro un pensile del bagno, è stato rinvenuto un panetto della stessa sostanza, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento. La droga, del peso di circa 100 grammi, è stata sequestrata, insieme al monopattino utilizzato per le consegne. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari. Misura confermata anche in sede di convalida dal Tribunale di Napoli Nord di Aversa.