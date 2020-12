Casaluce, Consiglio sciolto Rodà è il nuovo commissario prefettizio

CASALUCE - Sarà il viceprefetto Stefania Rodà, in servizio alla prefettura di Napoli, a guidare il Comune di Casaluce fino alle prossime elezioni. Il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto ha sospeso il consiglio comunale dell'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Tatone, dopo le dimissioni congiunte di dieci consiglieri ed ha contestualmente inviato al Viminale la richiesta di scioglimento dell'assise civica. Al voto si tornerà la prossima primavera e il fermento politico è già molto alto. Il sindaco Tatone al momento non si è ancora pronunciato su futuro politico, ma è presumibile una sua nuova candidatura a sindaco. Bisognerà capire quale strada intraprenderanno i cinque esponenti della maggioranza che hanno deciso di troncare l'esperienza Tatone. Ci si chiede se ci sarà un'alleanza con il gruppo di opposizione "Uniti per cambiare" o se le due anime politiche, invece, seguiranno strade diverse. Sulla scena politica potrebbero riaffacciarsi anche candidati che nell'ultima tornata elettorale avevano scelto di non partecipare, pur avendo riscosso apprezzabili consensi alle elezioni del 2014.

