È bastata la dichiarazione di voto del consigliere di maggioranza Gianluca Iannucci ieri a scatenare il putiferio in consiglio comunale. E non tanto per le rimostranze di carattere politico fatte dal consigliere Psi a valle della veloce ricognizione dell'assessore al Bilancio, Programmazione e pianificazione Gerardina Martino su quattordici variazioni apportate al Bilancio di Previsione 2022/2024 e comunicate al Consiglio a fatti decisi, atteggiamento secondo Iannucci tipicamente escludente che connoterebbe la Giunta targata Carlo Marino bis. È stato infatti il dito puntato contro la sua stessa compagine di maggioranza, con tanto di fatti illeciti denunciati a denti serrati, ad alzare il livello di attenzione e tensione in assise. Ed a nulla sono serviti i toni del consigliere Pd Matteo Donisi affinché si ragionasse sul merito politico dell'intervento piuttosto che sui colori dati dalla veemenza. Prima Pasquale Napoletano (FdI), poi Raffaele Giovine (Caserta Decide) che ha abbandonato l'aula prima del voto alla Variazione di bilancio, e infine il sindaco Carlo Marino che ha invitato il suo consigliere ad abbandonare la maggioranza onde evitare di arrecare danni all'operato della sua coalizione a vantaggio della città.

«Abbiamo appreso in aula notizie gravissime - ha commentato Raffaele Giovine - ossia che il piano di ridimensionamento sarebbe stato fatto da una persona esterna alla macchina amministrativa, che i computer della sala Giunta sarebbero stati forniti a chilometro zero, e via così. Tutto questo nel quadro in cui si votano variazioni di Bilancio che ci lasciano altamente preoccupati. Ed è per questo che siamo usciti dall'aula prima del voto».

E prima che la tensione con Iannucci sfiorasse la rissa fuori dall'aula consiliare, Raffaele Giovine aveva presentato due interrogazioni in consiglio comunale: una relativa al sottopasso di via Acquaviva con tanto di richiesta di riapertura formulata all'assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo.

«L'assessore ha risposto che sono partiti i lavori pochissimi giorni fa - rimarca Giovine - e che dovrebbero terminare a breve. Siamo soddisfatti nonostante l'enorme ritardo dell'inizio dei lavori». Con la seconda interrogazione Caserta Decide ha chiesto di intervenire per la riqualificazione di piazza Ungaretti, al parco degli aranci. «Su questo - ha chiosato Giovine - l'assessore Marzo ci ha comunicato che nelle prossime settimane attraverso le ditte appaltanti del Comune di Caserta si interverrà per aggiustare le panchine e l'illuminazione della piazza».

Intanto nella seduta c'è stata la surroga del neo assessore Antonio De Lucia: al suo posto in qualità di consigliere comunale è entrato l'avvocato Nicola Gentile.