Sedute in streaming del Consiglio, la mozione di Del Rosso

Una mozione presentata al consiglio provinciale «Per meglio coinvolgere i cittadini nella vita amministrativa della città, sarebbe utile ma anche necessario poter garantire la diffusione di immagini attraverso sedute in streaming del Consiglio, come già accade in molti altri enti della provincia di Caserta».

A porre la questione il consigliere provinciale di opposizione Maurizio Del Rosso, della squadra dell’onorevole Gianpiero Zinzi, che spiega: «Ho ritenuto opportuno portare il tema all’attenzione del Consiglio Provinciale affinché i cittadini e gli amministratori locali possano partecipare ai lavori delle sedute consiliari ed essere aggiornati tempestivamente. Si tratta di utilizzare strumenti più immediati, semplici e poco costosi, ovvero le dirette streaming e la video pubblicazione dei lavori dei consigli provinciali sul sito web della provincia o su altra piattaforma accessibile al pubblico».

L'esponente della Lega continua: «Le sedute del Consiglio provinciale sono infatti pubbliche così come pubblica è lo svolgimento delle funzioni di ogni consigliere provinciale e pertanto sia gli eletti che gli elettori dovrebbe avere interesse nel favorire una più dettagliata e comoda conoscenza dell'attività amministrativa -. E conclude - Considerato che ormai il costo del servizio è davvero esiguo se non addirittura gratuito le attività consigliari in streaming potrebbero essere a costo zero per l’amministrazione».