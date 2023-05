Allevatori bufalini in aula, assessore e commissario abbandonano i lavori per la brucellosi

Assessore regionale e commissario per l'emergenza brucellosi sentiti al Consiglio regionale della Campania hanno abbandonato l'audizione che si poneva proprio l'obiettivo di approfondire il tema: un gesto legato alla scoperta della presenza, in aula, di tre allevatori bufalini facenti parte di quelle associazioni, che riuniscono soprattutto addetti del Casertano. È accaduto ieri nel corso dell'audizione convocata dalle Commissioni regionali permanenti V (Sanità e Sicurezza Sociale) e VIII (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo), presiedute, rispettivamente, dai consiglieri regionali Vincenzo Alaia e Maurizio Petracca.

Gli allevatori da oltre un anno protestano perché la Regione ritiri il piano di eradicazione di brucellosi e tbc che, a loro dire, avrebbe portato negli ultimi anni all'abbattimento «indiscriminato» di oltre 140mila bufale campane risultate poi sane da analisi effettuate post mortem.