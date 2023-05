Conte a Marcianise per sostenere la Tartaglione

E' arrivato sotto la pioggia, circondato dalle sue guardie del corpo e avvolto nell'abbraccio del popolo dei cinqiue stelle. Il presidente Giuseppe Conte intorno alle 15 ha fatto tappa a Marcianise per sostenere la candidatura di Lina Tartaglione, il medico scelto dal centrosinistra come sindaco della città.

Un discorso breve ma intenso, quello del presidente Conte che, dopo aver toccato i temi del lavoro, ha sottolineato: «Dobbiamo partire da queste elezioni amministrative per prepararci alla vittoria delle prossime Politiche. E ci saranno poi anche le Europee. La Tartaglione la conoscete e conoscete il nostro modo di fare politica. Affidatevi a noi e fidatevi di noi».

Poi qualche selfi per lasciare un segno a chi ha atteso il suo arrivo in piazza Padre Pio, quindi il saluto. Una visita veloce. Ma l'organizzazione della campagna elettorale della Tartaglione non si è fermata perché in serata è attesa la segretaria del Pd Elly Schlein, in quella stessa piazza a sostegno della stessa candidata.